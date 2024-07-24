Эксперт рассказал, что делать, если в глаз попала речная или морская вода

Летом многие купаются в реках и морях. Что делать, если в глаз при плавании попала вода? На этот вопрос ответил профессор медфака Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский.
Он рассказал, что в таких ситуациях в качестве первой помощи можно использовать крепкую чайную заварку. Подойдут и глазные капли с сульфацетамидом.
По словам профессора, если речная либо морская вода попала в глаза, может возникнуть воспаление соединительной оболочки глаза, конъюнктивит.
«Если, несмотря на принятые меры, симптомы раздражения и воспаления не прошли в течение суток, обратитесь к врачу», — цитирует Дмитрия Березовского NEWS.ru.
По его словам, в речной воде могут быть болезнетворные микроорганизмы от холерных вибрионов до вируса гепатита A. Однако если человек наглотался воды во время плавания, это не значит, что он обязательно заразится микробами.
«Если ваш ребенок, ныряя, случайно “нахлебался” мутной воды, не нужно его лечить “профилактически” до появления симптомов заболевания», — отметил эксперт.
Он рассказал, что холерный вибрион очень опасен для голодного человека. У того, кто плотно поел, в желудке достаточно соляной кислоты, к которой холерный вибрион очень чувствителен. В этом случае вероятность, что человек, наглотавшись воды, заболеет холерой, достаточно низкая.
Ранее эксперты рассказали, в каких водоемах нельзя купаться, чтобы не заразиться кишечными инфекциями.
Айгуль Сабитова