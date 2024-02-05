Эксперт рассказал, чем потеря веса полезна для здоровья

В современном мире большинство рекламных роликов средств для похудания буквально кричат о том, что человеку надо снизить массу тела до идеального, чтобы быть здоровым и стройным. Общество становится зацикленным на цифрах, и это неудивительно, так как самым популярным является показатель индекса массы тела (ИМТ) — отношение массы тела к его росту.