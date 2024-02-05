Эксперт рассказал, чем потеря веса полезна для здоровья

В современном мире большинство рекламных роликов средств для похудания буквально кричат о том, что человеку надо снизить массу тела до идеального, чтобы быть здоровым и стройным. Общество становится зацикленным на цифрах, и это неудивительно, так как самым популярным является показатель индекса массы тела (ИМТ) — отношение массы тела к его росту.
Многие специалисты говорят, что как минимум по двум причинам нельзя использовать этот показатель как-то, к чему надо стремиться. Во-первых, в ИМТ не учитывается процентное содержание и распределение жира в организме, а, во-вторых, различие между полами, этническая принадлежность и возраст не фигурируют в расчетах индекса массы тела.
Но потеря 6−12 килограмм веса может улучшить состояние человека. Как пишет ScienceAlert, есть четыре фактора, которые улучшают здоровье при уменьшении массы тела.
Снижается уровень холестерина
Избыточная масса тела увеличивает вероятность образования слишком большого количества холестерина липопротеидов низкой плотности, также известного как плохой холестерин. Его количество в крови растет из-за того, что лишний вес изменяет выработку липопротеинов и триглицеридов — молекул жира, из которых человек получает энергию.
Плохой холестерин и высокий уровень триглицеридов способствую сужению артерий, из-за чего ограничивается кровоток. Из-за этого риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и инфаркта увеличивается.
Потеря всего 5% веса улучшает показатели плохого холестерина и триглицеридов, вследствие чего уменьшается риск заболеваний.
Снижается кровяное давление
Кровяное давление считается нездоровым, если оно превышает показатель 140/90. Избыточный вес может способствовать такому увеличению.
По сути, высокое давление заставляет сердце и кровеносные сосуды работать менее эффективно. Со временем артерии повреждаются, увеличивается риск инсульта, инфаркта и различных сердечных заболеваний. Как и в случае холестерина, уменьшение массы тела всего на 5% улучшает как систолическое кровяное давление (первое число в показаниях), так и диастолическое кровяное давление (второе число).
Снижается риск развития сахарного диабета
При избыточной массе тела существует высокий риск развития диабета второго типа. Из-за лишнего веса жировые клетки в организме начинают выделять провоспалительные химические вещества. Они нарушают процесс регулирования инсулина, который вырабатывает поджелудочная железа, что приводит к повышению уровня сахара в крови.
Сахарный диабет второго типа может привести к серьезным проблемам с сердцем, сосудами, глазами и нервной системой. Потеря массы тела всего на 7% значительно снижает риск развития заболеваний.
Уменьшается боль в суставах
Избыточный вес создает большую нагрузку на суставы, из-за чего удваивается риск развития остеоартрита. Ожирение же в четыре раза увеличивает вероятность возникновения болезни.
Даже небольшая потеря веса снижает нагрузку на суставы, что уменьшает риск возникновения проблем с ними.
В желании похудеть важна не только диета, но и хорошая сила воли, чтобы устоять перед соблазнами. Ученые рассказали, как избежать срывов при правильном питании.
Анна Морозова