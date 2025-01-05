Эксперт рассказал, чем опасны новогодние гуляния для собак

«Собаководу важно помнить о комфорте и безопасности собаки во время новогодних каникул. Не берите питомца с собой на праздничные гуляния, в толпе людей собака может испытывать сильный стресс, также стоит внимательно относиться к выбору активностей на улице: не подвергайте питомцев опасности, не катайте их на санках и тюбингах, не выходите на лед. Такие развлечения не подходят для собак», — сказал Голубев.
Он уточнил, что вкусная еда, живые концерты, суета праздничного настроения привлекают человека на различные ярмарки, в том числе рождественские, но могут смутить или даже напугать питомца. Хозяину, решившему погулять в таких местах с собакой, может быть неудобно из-за того, что придется постоянно следить, чтобы никто не задел или не наступил ей на лапу. Кроме того, собаководу придется ограничивать любые нежелательные контакты питомца и незнакомцев, ведь не все собаки одинаково относятся к знакомству с людьми.
Кроме того, кинолог призвал исключить прогулки по льду водоемов. Человеку, который вместе с собакой провалится под лед, придется первым делом спасать свою жизнь, а питомец в таком случае может и вовсе не дождаться помощи. Более того, прогулки по льду могут закончиться травмой для питомца: собака может легко поранить лапу, получить растяжение или ушиб, добавил Голубев. Особенно это касается гиперактивных собак и щенков — из-за их энергичности хозяин может просто не уследить за действиями животного, отметил он.
Также плохой идеей будет взять собаку с собой кататься с горки. Тюбинг и ледянка могут очень быстро разогнаться до скорости, при которой их нельзя будет контролировать, а удержать питомца на коленях будет практически невозможно. Если питомец при этом слетит, он может получить серьезные ушибы, рассказал Голубев.
«Но даже если вы не вовлекаете собаку в катание с горки, она может легко погнаться за вами, увидев, как вы скатываетесь вниз. Эта погоня может закончиться серьезными ушибами и травмами. Поэтому лучше хорошо погулять с питомцем, отвести его домой, а затем отправиться кататься с горки», — обратил внимание президент РКФ.
Кроме того, он призвал собаководов быть внимательными с источниками огня и тепла. В частности, в момент приготовления пищи питомец может поинтересоваться, какими блюдами будут угощать гостей, и обжечься о раскаленную духовку. Лучше всего ограничить доступ питомцу на кухню, заявил Голубев.
Еще одним источником опасности для питомца он назвал открытый камин. По его словам, вряд ли собака захочет изучить пламя в камине, но может обжечься об область вокруг него. Кинолог напомнил, что железные ширмы, заслонки и другие элементы могут оставаться горячими в течение нескольких часов после того, как огонь погас, что чревато ожогом, если питомец захочет прилечь рядом.