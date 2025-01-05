Эксперт рассказал, чем опасны новогодние гуляния для собак

Он уточнил, что вкусная еда, живые концерты, суета праздничного настроения привлекают человека на различные ярмарки, в том числе рождественские, но могут смутить или даже напугать питомца. Хозяину, решившему погулять в таких местах с собакой, может быть неудобно из-за того, что придется постоянно следить, чтобы никто не задел или не наступил ей на лапу. Кроме того, собаководу придется ограничивать любые нежелательные контакты питомца и незнакомцев, ведь не все собаки одинаково относятся к знакомству с людьми.