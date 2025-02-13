Эксперт раскрыла способы создания комфортного микроклимата в квартире

«Не менее важно и поддерживать комфортную температуру воздуха: 20−22 градуса в жилых комнатах, 18−20 в спальне. Открывайте окна на 5−10 минут каждые два-три часа. Это минимизирует потерю тепла, но освежит воздух. Если окна пластиковые, используйте этот режим для постоянной циркуляции без сквозняков. Но после проветривания может потребоваться увлажнение, так как зимний уличный воздух очень сухой», — сказала Середенкова.