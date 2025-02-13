Эксперт раскрыла способы создания комфортного микроклимата в квартире

С приходом зимы и началом отопительного сезона воздух в квартирах становится сухим и жарким, что негативно сказывается на здоровье и самочувствии. Чтобы смягчить последствия, стоит придерживаться некоторых правил, отметила эксперт. Прежде всего, она посоветовала позаботиться о достаточном уровне влажности: идеальные параметры для квартиры — 40−60% влажности. При отклонениях от этих норм возникают дискомфорт, пересыхают слизистые, усиливается риск простуд, а мебель и растения страдают от сухости. Определить уровень влажности поможет гигрометр.
Середенкова напомнила, что увлажнители воздуха быстро повышают влажность, если ее уровень слишком низкий, а функция мойки воздуха дополнительно очищает помещение от пыли.
По ее словам, можно также увлажнять воздух народными средствами. Например, разместить емкости с водой на батареях или рядом с ними, развешивать мокрые полотенца на радиаторах. Можно кипятить воду без крышки: пар увлажнит воздух. При этом добавление трав — ромашки, эвкалипта — создаст приятный аромат.
«Не менее важно и поддерживать комфортную температуру воздуха: 20−22 градуса в жилых комнатах, 18−20 в спальне. Открывайте окна на 5−10 минут каждые два-три часа. Это минимизирует потерю тепла, но освежит воздух. Если окна пластиковые, используйте этот режим для постоянной циркуляции без сквозняков. Но после проветривания может потребоваться увлажнение, так как зимний уличный воздух очень сухой», — сказала Середенкова.
Некоторые комнатные растения, например папоротник, фикус каучуконосный, спатифиллум и сансевиерия естественно увлажняют воздух, обратила внимание эксперт. Она посоветовала регулярно опрыскивать их листья. Однако важно не переусердствовать: избыток влаги — более 70% — провоцирует рост плесени.