Эксперт раскрыла правду о лекарственных чаях

Травяные сборы, которые продаются в аптеках и на маркетплейсах, можно употреблять при наличии показаний. Главное — соблюдать дозировку, указанную в инструкции, и консультироваться с врачом. Об этом рассказала доцент кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Финогенова.