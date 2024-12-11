Эксперт раскрыла правду о лекарственных чаях

По ее словам употребление лекарственных чаев — один из методов традиционной медицины. Такие напитки благоприятно воздействуют на органы и системы организма, подвергнутые патологическим изменениям.
Заваривать лекарственный чай можно как в кружке, так и методом водяной бани — у каждого вида чая свой способ приготовления.
На рынке представлены и моносборы, и сборы из разных растительных ингредиентов, которые дополняют друг друга по физиологическим свойствам.
Такие чаи помогают усваивать витамины и минералы, защитить организм от воздействия болезнетворных микроорганизмов и от проявления аллергических реакций, нормализовать функции нервной и эндокринной систем. Есть специализированные сборы для здоровья дыхательной системы, желудка, кишечника, печени, зрения, волос и др.
Среди самых полезных травяных напитков эксперт отмечает ромашковый чай, который обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами.
Имбирный чай может помочь при расстройствах желудка и простудных заболеваниях; корневища бадана оказывают вяжущее, противомикробное, противовоспалительное, гемостатическое действие.
Чай из корня красной щетки помогает улучшить обмен веществ, гормональный фон и функции щитовидной железы, обладает противовоспалительными свойствами, повышает работоспособность и улучшает состояние и функции репродуктивной системы.
Саган-дайля оказывает тонизирующее действие, улучшает питание сосудов и усиливает устойчивость к кислородному голоданию, что особенно важно для жителей крупных мегаполисов.
Вместе с тем, как подчёркивает биотехнолог, важно, чтобы в сборах лекарственных чаев не было взаимоисключающих компонентов. Количество лекарственных растений в расчете на 1 литр готового напитка не должно превышать ⅕ — ⅓ суточной дозы, оказывающей лечебный эффект.
А при включении в рецептуру отдельных напитков нескольких видов растений, обладающих одинаковыми свойствами, их суммарное количество «не должно оказывать специфическое действие».
«В таких случаях количество каждого вида растения следует уменьшить во столько раз, сколько растений одного и того же действия входит в рецептуру», — разъяснила эксперт.