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Эксперт раскрыла 9 работающих способов повышения самооценки и уверенности

В новом году начните двигаться (или хотя бы лежать) в правильном направлении.

Источник: Psychologies.ru

Уверенность в себе — это не какая-то магическая черта, дарованная немногим счастливчикам; это навык, который может развить каждый. Думайте об уверенности в себе как о любой мышце вашего тела: чем больше вы ее тренируете, тем сильнее она становится. Быть уверенным в себе человеком очень важно, потому что-то, как вы ощущаете самого себя, в конечном итоге определяет очень многое в вашей жизни, от качества отношений до того, насколько вы в целом счастливы.

Вот девять ежедневных практик, призванных помочь вам перестать сомневаться в себе и начать жить свою лучшую жизнь.

1. Ставьте небольшие, реалистичные цели и хвалите себя за их достижение

Почему это работает: разделение крупных целей на более мелкие, легко достижимые обеспечивает вам регулярные победы. Эта практика перепрограммирует ваш мозг на ожидание успеха, а не на страх неудачи.

Как это делать

  • Каждое утро записывайте от одной до трех небольших задач, которые нужно выполнить в этот день (не переусердствуйте с этим поначалу).
  • Следите, чтобы эти задачи были чрезвычайно легко выполнимыми (например, уборка рабочего стола, написание электронного письма или 15-минутная пешая прогулка).
  • В конце дня отпразднуйте свои достижения, какими бы незначительным они ни казались.
  • Не делайте эти ежедневные задания слишком большими или слишком общими (например, «больше тренироваться» или «завершить все мои просроченные задачи», если у вас есть список из 50 незавершенных дел).

2. Ведите позитивный внутренний диалог

Почему это работает: то, как именно вы разговариваете с самим собой, оказывает сильное влияние на ваши действия и убеждения. Если вы постоянно ругаете, унижаете, обижаете самого себя, ваша самооценка падает все ниже и ниже, в то время как добрые, позитивные, поддерживающие утверждения укрепляют уверенность в себе.

Как это делать

  • Обратите внимание на любые свои негативные мыслительные воронки: «У меня никогда не получится» или «Я недостаточно хорош».
  • Замените их утвердительными альтернативами: «Я учусь и набираюсь опыта» или «Я могу справиться с трудностями».
  • Если поначалу такие фразы кажутся неестественными, это нормально; по мере повторения вести позитивный внутренний диалог становится проще и звучит он натуральнее.
  • Если попытки говорить с собой по-доброму ощущаются как нечто совсем странное и невыполнимое, это означает, что именно эта практика для вас наиболее важна, именно на этом необходимо сосредоточиться.

3. Практикуйте осознанность и медитацию

Почему это работает: осознанность учит вас присутствовать в настоящем, непосредственно в текущем моменте, и помогает обращать внимание на внутреннюю критику и самоосуждение.

Как это сделать

Посвящайте медитации хотя бы пять минут в день. Если вы слишком легко отвлекаетесь, медитируйте с помощью приложения или просто сосредоточьтесь на своем дыхании.

Экспериментируйте с разными техниками.

Обращайте внимание на осуждающие или сомневающиеся в себе мысли, признавайте их и позволяйте им пройти, не привязывая к ним негатив или стыд.

4. Ограничивайте время, которое вы проводите в соцсетях, и сократите потребление новостей

Почему это работает: сравнения порождают неуверенность в себе. В соцсети люди выкладывают только какие-то яркие моменты своей жизни, что может приводить к возникновению у вас нереалистичных ожиданий и пагубных для вашей самооценки сравнений. Что касается новостного потока, то чем меньше негатива вы будете в себя впускать, тем лучше будет обстоять дело с вашим ментальным здоровьем.

Как это сделать

Отпишитесь от аккаунтов, которые провоцируют сравнение не в вашу пользу или самокритику.

Подписывайтесь на страницы людей, которые вас вдохновляют, а не заставляют чувствовать себя неудачником.

Установите временные ограничения для социальных сетей и чтения новостей, чтобы свести к минимуму прокрастинацию и думскроллинг.

5. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями

Почему это работает: физические нагрузки являются основой здорового распорядка дня. Упражнения высвобождают дофамин и эндорфины — химические вещества хорошего самочувствия, которые повышают настроение, мотивацию и уверенность.

Как это делать

Выберите занятие, которое вам действительно нравится: танцы, езда на велосипеде, йога или просто быстрая ходьба.

Начните с малого — с 10 до 15 минут в день — и постепенно увеличивайте продолжительность.

Будьте последовательны и отслеживайте свой прогресс, чтобы увидеть улучшения с течением времени.

6. Окружайте себя позитивными, поддерживающими людьми

Почему это работает: круг общения играет ключевую роль в том, как вы живете и к чему стремитесь. Хорошо, если вас будут окружать люди, которые поддерживают вашу самооценку и сами демонстрируют пример того, как нужно жить, веря в себя и доверяя себе.

Как это сделать

  • Найдите друзей, наставников или онлайн-сообщества, которые вас вдохновляют.
  • Ограничьте контакты с теми, кто постоянно вас критикует, подрывает вашу уверенность в себе.
  • Ищите местные или виртуальные группы поддержки, ориентированные на самосовершенствование.
  • Не стесняйтесь обращаться за помощью. Даже самые успешные люди полагаются на системы поддержки.

7. Ведите дневник благодарности

Почему это работает: когда вы сосредотачиваетесь на том хорошем, что есть в вашей жизни, это перенастраивает ваш мозг в сторону оптимизма и позитивного восприятия реальности.

Как это делать

Каждый день записывайте три вещи, за которые вы благодарны.

Они могут быть совсем небольшими (чашка кофе, уютное одеяло) или значительными (недели трезвости, воссоединение с любимым человеком).

Размышляйте над своими ежедневными записями в конце недели, чтобы увидеть, как далеко вы продвинулись.

Избегайте повторения одних и тех же вещей, каждый день ищите новые источники благодарности.

8. Научитесь просить о помощи

Почему это работает: осознание того, что вам нужна помощь, и готовность искать ее, может значительно повысить уверенность в себе.

Как это сделать

  • Определите область, в которой вы, как правило, испытываете трудности или чувствуете себя подавленным (например, финансы, воспитание детей, эмоциональная поддержка).
  • Обратитесь к кому-то, кто обладает опытом или просто готов вас выслушать. Это может быть надежный друг, наставник или даже онлайн-сообщество.
  • Начните с малого. Попросите немного совета или помощи, и позвольте себе ее принять без чувства вины.
  • Не полагайтесь на одного человека во всех своих потребностях. Создайте разнообразную и разностороннюю сеть поддержки.

9. Проявляйте инициативу и осваивайте новые навыки

Почему это работает: освоение новых навыков повышает веру в себя и открывает двери новым возможностям. Чем успешнее вы овладели чем-то новым, тем увереннее вы будете, приобретая другие новые умения.

Как это сделать

  • Выберите навык, который вы всегда хотели освоить: кулинария, публичные выступления, новый язык.
  • Выделяйте 15−30 минут в день на обучение или практику.
  • Отслеживайте свой прогресс и отмечайте небольшие вехи (например, успешное приготовление нового рецепта, короткая беседа на другом языке).
  • Не зацикливайтесь только на знакомых задачах. Личностный рост происходит за счет практики в областях, в которых вы испытываете затруднения.