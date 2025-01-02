Эксперт раскрыла 9 работающих способов повышения самооценки и уверенности

Уверенность в себе — это не какая-то магическая черта, дарованная немногим счастливчикам; это навык, который может развить каждый. Думайте об уверенности в себе как о любой мышце вашего тела: чем больше вы ее тренируете, тем сильнее она становится. Быть уверенным в себе человеком очень важно, потому что-то, как вы ощущаете самого себя, в конечном итоге определяет очень многое в вашей жизни, от качества отношений до того, насколько вы в целом счастливы.