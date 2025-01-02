Эксперт раскрыла 9 работающих способов повышения самооценки и уверенности

Уверенность в себе — это не какая-то магическая черта, дарованная немногим счастливчикам; это навык, который может развить каждый. Думайте об уверенности в себе как о любой мышце вашего тела: чем больше вы ее тренируете, тем сильнее она становится. Быть уверенным в себе человеком очень важно, потому что-то, как вы ощущаете самого себя, в конечном итоге определяет очень многое в вашей жизни, от качества отношений до того, насколько вы в целом счастливы.
Вот девять ежедневных практик, призванных помочь вам перестать сомневаться в себе и начать жить свою лучшую жизнь.
1. Ставьте небольшие, реалистичные цели и хвалите себя за их достижение
Почему это работает: разделение крупных целей на более мелкие, легко достижимые обеспечивает вам регулярные победы. Эта практика перепрограммирует ваш мозг на ожидание успеха, а не на страх неудачи.
Как это делать
- Каждое утро записывайте от одной до трех небольших задач, которые нужно выполнить в этот день (не переусердствуйте с этим поначалу).
- Следите, чтобы эти задачи были чрезвычайно легко выполнимыми (например, уборка рабочего стола, написание электронного письма или 15-минутная пешая прогулка).
- В конце дня отпразднуйте свои достижения, какими бы незначительным они ни казались.
- Не делайте эти ежедневные задания слишком большими или слишком общими (например, «больше тренироваться» или «завершить все мои просроченные задачи», если у вас есть список из 50 незавершенных дел).
2. Ведите позитивный внутренний диалог
Почему это работает: то, как именно вы разговариваете с самим собой, оказывает сильное влияние на ваши действия и убеждения. Если вы постоянно ругаете, унижаете, обижаете самого себя, ваша самооценка падает все ниже и ниже, в то время как добрые, позитивные, поддерживающие утверждения укрепляют уверенность в себе.
Как это делать
- Обратите внимание на любые свои негативные мыслительные воронки: «У меня никогда не получится» или «Я недостаточно хорош».
- Замените их утвердительными альтернативами: «Я учусь и набираюсь опыта» или «Я могу справиться с трудностями».
- Если поначалу такие фразы кажутся неестественными, это нормально; по мере повторения вести позитивный внутренний диалог становится проще и звучит он натуральнее.
- Если попытки говорить с собой по-доброму ощущаются как нечто совсем странное и невыполнимое, это означает, что именно эта практика для вас наиболее важна, именно на этом необходимо сосредоточиться.
3. Практикуйте осознанность и медитацию
Почему это работает: осознанность учит вас присутствовать в настоящем, непосредственно в текущем моменте, и помогает обращать внимание на внутреннюю критику и самоосуждение.
Как это сделать
Посвящайте медитации хотя бы пять минут в день. Если вы слишком легко отвлекаетесь, медитируйте с помощью приложения или просто сосредоточьтесь на своем дыхании.
Экспериментируйте с разными техниками.
Обращайте внимание на осуждающие или сомневающиеся в себе мысли, признавайте их и позволяйте им пройти, не привязывая к ним негатив или стыд.
4. Ограничивайте время, которое вы проводите в соцсетях, и сократите потребление новостей
Почему это работает: сравнения порождают неуверенность в себе. В соцсети люди выкладывают только какие-то яркие моменты своей жизни, что может приводить к возникновению у вас нереалистичных ожиданий и пагубных для вашей самооценки сравнений. Что касается новостного потока, то чем меньше негатива вы будете в себя впускать, тем лучше будет обстоять дело с вашим ментальным здоровьем.
Как это сделать
Отпишитесь от аккаунтов, которые провоцируют сравнение не в вашу пользу или самокритику.
Подписывайтесь на страницы людей, которые вас вдохновляют, а не заставляют чувствовать себя неудачником.
Установите временные ограничения для социальных сетей и чтения новостей, чтобы свести к минимуму прокрастинацию и думскроллинг.
5. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями
Почему это работает: физические нагрузки являются основой здорового распорядка дня. Упражнения высвобождают дофамин и эндорфины — химические вещества хорошего самочувствия, которые повышают настроение, мотивацию и уверенность.
Как это делать
Выберите занятие, которое вам действительно нравится: танцы, езда на велосипеде, йога или просто быстрая ходьба.
Начните с малого — с 10 до 15 минут в день — и постепенно увеличивайте продолжительность.
Будьте последовательны и отслеживайте свой прогресс, чтобы увидеть улучшения с течением времени.
6. Окружайте себя позитивными, поддерживающими людьми
Почему это работает: круг общения играет ключевую роль в том, как вы живете и к чему стремитесь. Хорошо, если вас будут окружать люди, которые поддерживают вашу самооценку и сами демонстрируют пример того, как нужно жить, веря в себя и доверяя себе.
Как это сделать
- Найдите друзей, наставников или онлайн-сообщества, которые вас вдохновляют.
- Ограничьте контакты с теми, кто постоянно вас критикует, подрывает вашу уверенность в себе.
- Ищите местные или виртуальные группы поддержки, ориентированные на самосовершенствование.
- Не стесняйтесь обращаться за помощью. Даже самые успешные люди полагаются на системы поддержки.
7. Ведите дневник благодарности
Почему это работает: когда вы сосредотачиваетесь на том хорошем, что есть в вашей жизни, это перенастраивает ваш мозг в сторону оптимизма и позитивного восприятия реальности.
Как это делать
Каждый день записывайте три вещи, за которые вы благодарны.
Они могут быть совсем небольшими (чашка кофе, уютное одеяло) или значительными (недели трезвости, воссоединение с любимым человеком).
Размышляйте над своими ежедневными записями в конце недели, чтобы увидеть, как далеко вы продвинулись.
Избегайте повторения одних и тех же вещей, каждый день ищите новые источники благодарности.
8. Научитесь просить о помощи
Почему это работает: осознание того, что вам нужна помощь, и готовность искать ее, может значительно повысить уверенность в себе.
Как это сделать
- Определите область, в которой вы, как правило, испытываете трудности или чувствуете себя подавленным (например, финансы, воспитание детей, эмоциональная поддержка).
- Обратитесь к кому-то, кто обладает опытом или просто готов вас выслушать. Это может быть надежный друг, наставник или даже онлайн-сообщество.
- Начните с малого. Попросите немного совета или помощи, и позвольте себе ее принять без чувства вины.
- Не полагайтесь на одного человека во всех своих потребностях. Создайте разнообразную и разностороннюю сеть поддержки.
9. Проявляйте инициативу и осваивайте новые навыки
Почему это работает: освоение новых навыков повышает веру в себя и открывает двери новым возможностям. Чем успешнее вы овладели чем-то новым, тем увереннее вы будете, приобретая другие новые умения.
Как это сделать
- Выберите навык, который вы всегда хотели освоить: кулинария, публичные выступления, новый язык.
- Выделяйте 15−30 минут в день на обучение или практику.
- Отслеживайте свой прогресс и отмечайте небольшие вехи (например, успешное приготовление нового рецепта, короткая беседа на другом языке).
- Не зацикливайтесь только на знакомых задачах. Личностный рост происходит за счет практики в областях, в которых вы испытываете затруднения.