Эксперт раскрыл причину проблем в работе YouTube

Об этом в беседе с NEWS.ru заявил IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, в настоящее время необходимо пережить период тестирования систем РКН, после чего ограничения, возможно, будут отключены.
По мнению Мясоедова, текущая ситуация не напоминает тотальную блокировку, так как не было сделано соответствующих громким заявлений со стороны представителей власти. Эксперт предположил, что после тестирования систем РКН ограничения могут быть отключены, то есть YouTube заработает стабильно.
Мясоедов также отметил, что блокировки браузерных версий YouTube работают более эффективно. Он предположил, что в настоящее время используется система Роскомнадзора, известная как технологические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Эксперт объяснил, что провайдеры связи ограничивают пропускную способность данных по определенным рекомендациям, сравнив это с управлением скоростью домашнего интернета.
«Когда вы открываете YouTube в браузере, у вас отличается система обмена информацией между вашим браузером и сервером от того, как передается информация между сервером и клиентами. Так называемыми клиентами называются приложение на Smart TV или на телефоне. Блокировки браузерных версий YouTube эффективнее работают», — сказал Мясоедов.