Эксперт раскрыл причину проблем в работе YouTube

«Когда вы открываете YouTube в браузере, у вас отличается система обмена информацией между вашим браузером и сервером от того, как передается информация между сервером и клиентами. Так называемыми клиентами называются приложение на Smart TV или на телефоне. Блокировки браузерных версий YouTube эффективнее работают», — сказал Мясоедов.