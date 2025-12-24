Эксперт раскрыл, при каких условиях Украина может ударить по Чернобыльской АЭС

«Тем более что Киев уже неоднократно это делал. Поэтому опасность такая существует. При этом я бы отметил, что главная опасность вообще для Европы на сегодняшний день — это само существование бандеровского и неонацистского режима. Они даже уже не скрывают свою террористическую сущность. Скорее всего, они могут нанести удар по Чернобыльской АЭС в качестве последнего шанса. Можно вспомнить 1945 год, когда Берлин уже капитулировал, но немцы все равно продолжали обстреливать Лондон. Поэтому удивляться нечему — нацисты есть нацисты. Они до последнего будут пытаться делать вид, что еще в игре, что еще что-то могут, в надежде на то, что за границей им помогут», — сказал собеседник издания.