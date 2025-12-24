Саркофаг на Чернобыльской атомной электростанции может разрушиться в случае нового удара. Об этом в интервью AFP заявил директор станции Сергей Тараканов.
В начале 2025 года был совершен удар по ЧАЭС, после которого в саркофаге образовалась дыра. Чтобы полностью его восстановить, нужно около трех-четырех лет, а еще одно попадание в конструкцию окончательно разрушит ее и приведет к обрушению внутренней оболочки.
«Если ракета или дрон попадут в него напрямую или даже упадут где-то поблизости <…> это вызовет мини-землетрясение в районе. <…> Никто не может гарантировать, что защитное сооружение устоит после этого», — сказал Тараканов.
Обвинить Москву и сорвать переговоры
Бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Украина, безусловно, может пойти на атаку Чернобыльской АЭС, чтобы впоследствии обвинить в этом Россию. Он уточнил, что тем самым киевский режим попытается сорвать переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта.
«Тем более что Киев уже неоднократно это делал. Поэтому опасность такая существует. При этом я бы отметил, что главная опасность вообще для Европы на сегодняшний день — это само существование бандеровского и неонацистского режима. Они даже уже не скрывают свою террористическую сущность. Скорее всего, они могут нанести удар по Чернобыльской АЭС в качестве последнего шанса. Можно вспомнить 1945 год, когда Берлин уже капитулировал, но немцы все равно продолжали обстреливать Лондон. Поэтому удивляться нечему — нацисты есть нацисты. Они до последнего будут пытаться делать вид, что еще в игре, что еще что-то могут, в надежде на то, что за границей им помогут», — сказал собеседник издания.
Он отметил, что подобный удар по ЧАЭС киевский режим не будет согласовывать со своими западными кураторами, поскольку «дури у них хватит».
Украинцы пострадают в первую очередь
По словам военного эксперта, при сильном ударе радиация может подняться в атмосферу и образовать радиоактивное облако, которое неизвестно куда пойдет. Он добавил, что при меньшей мощности удара радиация вместе с дождями, снегом попадет в почву, будет размываться грунтовыми водами и в итоге попадет в Днепр. При этом заражена будет не только сама река, но и значительная часть Черного моря. Никулин подчеркнул, что в таком случае угроза существует для Румынии, Болгарии, Турции, Молдавии и остальных стран черноморского региона.
«Украина пострадает в первую очередь, но неонацистскому режиму это без разницы. У нынешней власти и деньги, и дети, и все родственники уже находятся за рубежом. Члены этого режима готовы бежать в любой момент, а некоторые это уже сделали», — заявил он.
Никулин добавил, что из-за выброса радиации в регионах поражения начнется всплеск онкологических заболеваний. При этом не допустить распространения опасных веществ практически невозможно.
«Существуют различные сорбенты, которые поглощают эти тяжелые металлы, но все это как мертвому припарка. Необходимо снимать большое количество верхнего слоя почвы, однако если попадет в грунтовые воды, то это уже не остановишь. Территория будет заражена на десятилетия, если не на столетия», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.