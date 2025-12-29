Политолог: почему Трамп не назвал виновного в ударах по ЗАЭС

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич признал, что Россия не обстреливала Запорожскую атомную электростанцию.
«Президент [России Владимир] Путин фактически работает с Украиной над ее запуском. В этом смысле он ведет себя очень хорошо. Он хочет, чтобы она была открыта, и не обстреливает ее ракетами, не обстреливает ничем. Это очень опасно для всех, но они работают вместе, чтобы попытаться запустить ее очень быстро. Она в довольно хорошем состоянии», — сказал глава Белого дома в ходе совместной с Зеленским пресс-конференции.
Все и так знают, кто атаковал ЗАЭС
Политолог Александр Дудчак в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что все, включая самого Трампа, европейских лидеров и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, знают, кто совершал удары по Запорожской АЭС, однако просто не говорят.
«Президент США сказал, что Россия не совершала удары. Если использовать несложные логические комбинации, то можно исключить из сторон конфликта Россию и останется Украина. Но при этом даже у Трампа язык не повернется назвать ее. Потому что в таком случае он бы признал, что Украина является террористическим режимом, хотя и это он прекрасно знает. Они же до сих пор поддерживают ВСУ, делятся разведданными, обеспечивают связь», — сказал собеседник издания.
Некий сигнал Зеленскому
По словам политолога, соответствующее заявление Трампа по Запорожской АЭС может быть неким сигналом главе киевского режима. Он уточнил, что США могут убрать Зеленского, однако пока он еще нужен американскому лидеру.
«Они могли бы заменить Зеленского любыми способами — и юридическими, и физическими. Компромата на него достаточно. Но он все-таки пока нужен им на этом месте. Трамп же с ним подписывал сделку по сырью. При этом мы видим, что наездов на него все больше и больше. Зеленский должен понимать это. Намеки в США делают очень прозрачные. Причем, даже бывшего главкома ВСУ, действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного могут вернуть. Но это, правда, уже британская забава, но все же», — отметил Дудчак.
Эксперт добавил, что даже если Зеленского США уберут, то это не означает, что они намерены менять режим на Украине. По его словам, Вашингтону нужен просто более отзывчивый человек на этом посту.
«Им на Украине нужна прозападная власть, чтобы она была под контролем. Поэтому сейчас мы видим чушь в вариантах мирного плана», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
В настоящее время все реакторы Запорожской атомной электростанции заглушены и не генерируют электричество. Станция получает внешнее питание по двум ЛЭП — «Днепровской» и «Ферросплавной». В середине декабря станция объявила о повреждении «Ферросплавной» линии «в результате огневого воздействия».
28 декабря в районе ЗАЭС установлено «прекращение огня» между Россией и Украиной для проведения ремонта.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.