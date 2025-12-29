Политолог: почему Трамп не назвал виновного в ударах по ЗАЭС

«Они могли бы заменить Зеленского любыми способами — и юридическими, и физическими. Компромата на него достаточно. Но он все-таки пока нужен им на этом месте. Трамп же с ним подписывал сделку по сырью. При этом мы видим, что наездов на него все больше и больше. Зеленский должен понимать это. Намеки в США делают очень прозрачные. Причем, даже бывшего главкома ВСУ, действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного могут вернуть. Но это, правда, уже британская забава, но все же», — отметил Дудчак.