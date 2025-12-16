Эксперт: о чем намекнул Трамп после разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел разговор с Владимиром Зеленским. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.
«У нас была долгая дискуссия, и дела, кажется, идут хорошо, но мы говорим это уже давно. И у меня состоялся долгий разговор с [Владимиром] Зеленским», — сказал он. При этом американский лидер не привел каких-либо подробностей разговора.
Также он сообщил, что по телефону поговорил с лидерами Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Великобритании, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов.
Кроме того, Трамп пожаловался на изменение позиции Украины по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что Киев «захочет закончить, а потом вдруг нет, поэтому нам нужно, чтобы они действовали согласованно».
Говоря о позиции России, президент США отметил желание Москвы завершить конфликт на Украине.
Отсутствие прогресса
Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что сейчас никакого прогресса в переговорном процесса нет, поскольку очень велики расхождения в позициях Украины, России, США и Евросоюза.
«Есть какие-то кулуарные попытки сблизить позиции, но пока решение есть только в том, чтобы снимать пункты в мирном плане. Из 28 осталось, вроде бы, 20, но 8 пунктов никуда не делись, так как по ним невозможно сблизить стороны, поэтому их просто вычеркнули. Так что все это выглядит довольно бесперспективно», — сказал собеседник издания.
Эксперт также предположил, что Трамп с Зеленским в ходе разговора могли обсуждать территории, чтобы Киев пошел все-таки на уступки. Также мог подниматься вопрос финансов, так как глава Белого дома рассчитывает что-то заработать на Украине. При этом и Зеленский, по мнению политолога, мог просить деньги и оружие у Трампа.
США самоустраняться от переговоров
По мнению политолога, президент США не особо вовлечен в процесс урегулирования конфликта на Украине, так как Трамп вряд ли вникает в детали. Эксперт считает, что глава Белого дома является довольно поверхностным человеком, но когда ему что-то докладывают, то он делает какие-то общие заявления.
«Думаю, что США могут выйти из переговорного процесса. Они переложат всю ответственность на Евросоюз, который и останется лузером. Получится так, что Соединенные Штаты в итоге не участвовали и не проиграли, а ЕС вместе с Киевом проиграл, поскольку не был готов пойти на компромиссы, смягчить свою позицию. Думаю, что после Нового года, когда все праздники закончатся, Вашингтон может выйти из переговорного процесса. Им будет понятно, что Киев не удалось уговорить, приемлемых решений найдено не было. Главное, чтобы в этот момент было понимание в США, что это вина Украины, а не России», — отметил Козюлин.
Он уточнил, что после возможного самоустранения США останутся при своей позиции — не давать бесплатно Украине оружие. При этом Вашингтон может сократить потоки в Киев разведданных, «вывезти своих офицеров, которые наводят американские высокоточные системы».
«США каким-то образом будут сокращать помощь Украине, но, конечно, никак не оказывать поддержку России. Это исключено», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.