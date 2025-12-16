Эксперт: о чем намекнул Трамп после разговора с Зеленским

«Думаю, что США могут выйти из переговорного процесса. Они переложат всю ответственность на Евросоюз, который и останется лузером. Получится так, что Соединенные Штаты в итоге не участвовали и не проиграли, а ЕС вместе с Киевом проиграл, поскольку не был готов пойти на компромиссы, смягчить свою позицию. Думаю, что после Нового года, когда все праздники закончатся, Вашингтон может выйти из переговорного процесса. Им будет понятно, что Киев не удалось уговорить, приемлемых решений найдено не было. Главное, чтобы в этот момент было понимание в США, что это вина Украины, а не России», — отметил Козюлин.