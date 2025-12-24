Эксперт раскрыл, кому на самом деле раздают оружие в Венесуэле

Профессор убежден, что истинная цель лежит глубже: «И даже не нефть интересует Трампа, а главное, конечно, это контроль за трафиком наркотиков, который идет из Колумбии». Трамп, по его предположению, рассчитывает на «локальную полицейскую операцию» против наркокартеля Cartel de los Soles, чтобы разгромить его и ослабить. Это необходимо для передачи контроля другим заинтересованным лицам. ВФокусе Mail писал об этом подробнее ранее.