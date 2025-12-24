Эксперт раскрыл, кому на самом деле раздают оружие в Венесуэле

Раздача стрелкового оружия
Власти Венесуэлы приступили к масштабной программе вооружения гражданского населения. Согласно местным источникам, военные распределяют винтовки среди жителей рабочих кварталов, создавая местные отряды самообороны. СМИ пишут о подготовке «народного ополчения» к партизанской войне в случае иностранного вторжения, что отражает концепцию «комплексной обороны» президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Эта кампания развернулась на фоне резкого обострения отношений с США. Вашингтон обвиняет режим Мадуро в «наркотерроризме», а береговая охрана США преследует связанные с Венесуэлой нефтяные танкеры, даже те, которые не находятся под прямыми санкциями. Глава страны, в свою очередь, обратился к армии соседней Колумбии с призывом к единству против «империалистической угрозы».
Как будут развиваться события в Венесуэле
Совершенно точно, однозначно будет военная операция, которая начнется сначала с авиаракетного удара, а затем будет и наземное вторжение. Соответственно, венесуэльские власти прекрасно это понимают, поэтому готовятся оказывать сопротивление. Раздают они оружие, но не всем, а только тем, кто поддерживает Мадуро.
В первую очередь, речь идет о так называемых «колективос» — проправительственных вооруженных группах, возникших из «боливарианских кружков», созданных в 2000-х для мобилизации поддержки Уго Чавеса. Официально «колективос» занимаются социальной помощью: распределением еды, охраной чиновников и контролем кварталов, а также подавлением оппозиционных протестов.
Именно им, по словам эксперта, сейчас передают полноценное стрелковое вооружение вместо имевшихся у них ранее пистолетов и обрезов.
Андрей Манойло скептически оценивает официальные заявления Вашингтона. Он считает, что «Трампу абсолютно неинтересно, сохранит ли Николас Мадуро свою власть или нет».
Хотя внешне президент США как раз создал в СМИ целую интригу, общаясь с оппозиционными лидерами, заявляя, что его единственная цель — смена существующего режима в Венесуэле. На самом деле Трампа интересует контроль наркотрафика.
Настоящие цели Трампа
Профессор убежден, что истинная цель лежит глубже: «И даже не нефть интересует Трампа, а главное, конечно, это контроль за трафиком наркотиков, который идет из Колумбии». Трамп, по его предположению, рассчитывает на «локальную полицейскую операцию» против наркокартеля Cartel de los Soles, чтобы разгромить его и ослабить. Это необходимо для передачи контроля другим заинтересованным лицам. ВФокусе Mail писал об этом подробнее ранее.
Эксперт описал возможный ход вторжения: после ударов с воздуха обязательно последует наземная операция, основной силой в которой станут морские пехотинцы США, к которым по договоренности присоединятся боевые отряды наркокартелей из Колумбии, Мексики, то есть прямые конкуренты Cartel de los Soles. И вот эта живая сила как раз и станет основной силой.
Эксперт уверен, что чавистский режим не занимается массовой раздачей оружия ни в рабочих кварталах, ни тем более в трущобах «баррио». Он назвал такие утверждения враньем, объяснив это тем, что после того, как у правительства закончились деньги, прекратились и социальные выплаты.
Значительная часть беднейшего населения, которая раньше поддерживала Уго Чавеса, привыкла считать эти пособия своим правом. Лишившись такой поддержки, бедные слои превратились в противников режима и стали ситуационными союзниками проамерикански настроенных групп из среднего и зажиточного класса Венесуэлы. По словам эксперта, аналогичная ситуация произошла и в Боливии, где беднейшие индейцы, долгое время получавшие помощь от Эво Моралеса, после прекращения выплат отвернулись от него.
«Поэтому передавать оружие бесконтрольно рабочим кварталам или трущобам, считая, что раз это беднейшие слои, то они будут за чавистов, могут только наивные люди, а венесуэльское руководство к категории наивных людей абсолютно точно не относится», — подытожил профессор.