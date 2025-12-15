Эксперт раскрыл, когда роботы полностью заменят людей в зоне боевых действий

«Сейчас все-таки в зоне СВО системы на дистанционном управлении. То есть не те роботы, доставляющие продукты в Москве. Это все-таки системы, которые находятся на управлении оператора. Такие платформы сейчас активно внедряют в войска. К примеру, “Курьер”, который получил уже достаточно большое развитие. Есть и пулеметные, и огнеметные системы, и те, которые занимаются разминированием и вывозом раненых. Конечно, сейчас стоит задача сделать такие платформы максимально автономными, чтобы они могли самостоятельно перемещаться по определенным маршрутам без участия оператора, анализировать обстановку, выявлять какие-то препятствия на своем пути. Есть ряд проектов в России, но они пока еще в разработке», — сказал собеседник издания.