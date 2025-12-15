Эксперт раскрыл, когда роботы полностью заменят людей в зоне боевых действий

Робототехнические комплексы выполняют порядка половины эвакуаций раненых с поля боя. Об этом ТАСС заявил командир разведывательно-штурмовой бригады «Невский» добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» Алексей Верещагин.
По его словам, его подразделение использует «наземные робототехнические комплексы, морские и водные роботы, андроиды».
«У меня на сегодняшний день [роботы выполняют в том числе] подвоз и эвакуацию. Подвоз вообще почти полностью [выполняют роботы], а эвакуация на 50% осуществляется исключительно роботами», — сказал он.
Роботов нет
Военный эксперт Владимир Орлов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что на данный момент в зоне боевых действий именно роботов нет. Он уточнил, что речь идет о робототехнических комплексах, которые выполняют задачи самостоятельно.
«Сейчас все-таки в зоне СВО системы на дистанционном управлении. То есть не те роботы, доставляющие продукты в Москве. Это все-таки системы, которые находятся на управлении оператора. Такие платформы сейчас активно внедряют в войска. К примеру, “Курьер”, который получил уже достаточно большое развитие. Есть и пулеметные, и огнеметные системы, и те, которые занимаются разминированием и вывозом раненых. Конечно, сейчас стоит задача сделать такие платформы максимально автономными, чтобы они могли самостоятельно перемещаться по определенным маршрутам без участия оператора, анализировать обстановку, выявлять какие-то препятствия на своем пути. Есть ряд проектов в России, но они пока еще в разработке», — сказал собеседник издания.
Насколько они эффективны
Орлов отметил, что сейчас беспилотные комплексы выполняют широкий спектр задач в зоне СВО. Причем, такие системы бывают большими и маленькими, воздушными, наземными или водными.
«Они решают задачи по разведке, патрулировании территорий, доставке продуктов, медикаментов, разминированию, эвакуации раненых, подвозу материально-технических средств, где невозможно реализовать традиционными способами. Цифровизация военных действий сильно изменила подходы к войне. Мы видим, что те задачи, которые раньше требовали участия человека, долгих решений, подготовки, сегодня достаточно оперативно можно решить именно за счет таких беспилотных систем на поле боя», — сообщил военный эксперт.
Он подчеркнул, что подобные платформы в первую очередь позволяют сохранить жизни военнослужащих.
«Если раньше необходимо было проводить глубинную разведку с помощью небольшого отряда, то сегодня один беспилотник заменил собой целый разведвыход. Благодаря ему тут же получили данные и нанесли туда оперативное огневое поражение. Также к примеру, необходимо провести штурм опорника ВСУ. Туда приезжают дистанционно-управляемые комплексы с турелями, подавляют противника, что позволяет нашим штурмовикам сблизится с ними, войти в огневой контакт и решить боевую задачу», — добавил Орлов.
Когда на поле боя будут только роботы
По словам военного эксперта, сейчас системы получили достаточно большое развитие — есть подвижки в искусственном интеллекте, развитие технологий новых вычислителей, которые необходимы для работы искусственного интеллекта на борту разных платформ.
Также идет развитие технологий связи. В качестве примера Орлов привел проект американского предпринимателя Илона Маска по спутниковой сотовой связи. То есть телефон подключается не к вышке, а непосредственно к спутнику и получает все необходимые возможности, пояснил он.
«Когда все эти технологии соберутся вместе, то есть их разместят на каком-то андроиде, боевой платформе, когда эти элементы получат возможность нейросетевого взаимодействия, то есть самостоятельно смогут решать оперативные задачи, то тогда мы с вами попадем в тот мир, когда штурмовые действия будут вести роботы. По моим прикидкам, на это уйдет где-то 5−7 лет», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.