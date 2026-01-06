Полтолог: какие проблемы США прикрывает цирк с похищением и судилищем Мадуро

Американский цирк
В Нью-Йорке Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения по четырем пунктам: сговор в целях наркотерроризма, заговор по импорту кокаина, а также незаконное владение оружием и сговор с целью их приобретения. Основанием для возбуждения уголовного дела служат статьи 21 U.S.C. § 960a и 18 U.S.C. § 924, минимальный срок заключения по которым составляет от 20 лет лишения свободы. Однако прокуратура намерена добиваться максимальной меры, указывая на возможность применения смертной казни в соответствии с 18 U.S.C. § 3591 — в случаях, если действия обвиняемых привели к смертям или доказана их связь с международным терроризмом, в частности, с колумбийской повстанческой группировкой FARC.
Для Силии Флорес риски также крайне высоки: ей грозит пожизненное заключение по аналогичным обвинениям. Обвинители утверждают, что пара на протяжении 25 лет стояла во главе так называемого «Картеля солнц» (Cartel de los Soles), ответственного за поставки многократных тонн кокаина на территорию США.
На судебном процессе аредседательствует в деле 92-летний судья Алвин Хеллерстайн, назначенный на пост еще президентом Биллом Клинтоном. Он известен своим участием в резонансных процессах, например, он курировал все судебные иски, связанные с терактами 11 сентября 2001 года (около 13 000 дел, включая компенсации жертвам и семьям). Среди других значимых случаев — раскрытие документов по делу Джеффри Эпштейна, дела против венесуэльской нефтяной компании Citgo, связанные с санкциями и коррупцией.
На первом слушании венесуэльская чета предстала перед судом без наручников и заявили о своей невиновности. Обращаясь к суду на испанском через переводчика, Мадуро сказал: «Я президент Венесуэлы, и я считаю себя военнопленным. Меня захватили в моем доме в Каракасе».
Он также отметил, что не видел текста обвинения и не был полностью проинформирован о своих правах. Суд удовлетворил ходатайство о допуске консульских представителей. Следующее заседание назначено на 17 марта 2026 года. Учитывая сложность дела, необходимость сбора доказательств по международным каналам и неизбежные процессуальные ходатайства защиты, вынесение вердикта едва ли произойдет раньше 2027 года, пишет Bloomberg.
Линию защиты возглавляют опытные адвокаты, специализирующиеся на сложных делах с международной составляющей. Интересы Николаса Мадуро представляет Барри Дж. Поллак — юрист, добившийся в 2024 году освобождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его экспертиза сосредоточена на вопросах экстрадиции и нормах международного права.
Силию Флорес защищает Марк И. Доннелли из Хьюстона, который уже на первом слушании акцентировал внимание суда на физическом состоянии своей подзащитной. Он заявил о возможном переломе ребра, обширных гематомах и травмах, которые, по его словам, Флорес получила во время силового захвата американскими спецподразделениями 3 января, и потребовал проведения срочной независимой медицинской экспертизы. Стратегия защиты, как подтвердили оба адвоката, будет строиться на оспаривании законности самого ареста, трактуемого как похищение на территории суверенного государства.
Ключевым аргументом станет нарушение норм международного права и отсутствие официального запроса об экстрадиции, что, по мнению юристов, лишает американский суд легитимной юрисдикции. Этот подход может привести к длительной процедурной борьбе и значительно затянуть судебное разбирательство, превратив его не только в уголовный, но и в политико-правовой прецедент международного масштаба.
Почему сцд будет затянут
Старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин высказал скептическую оценку перспектив судебного преследования Николаса Мадуро в США. Он отметил, что интересы венесуэльского лидера согласился защищать американский адвокат, а дело ведет судья преклонного возраста, ранее выносивший решения не в пользу Дональда Трампа.
Мадуро не признает свою вину, говорит, что он президент. Адвокат у него американский, судья скорее негативно настроен к Трампу. Расклады пока не в пользу республиканцев.
Кошкин охарактеризовал происходящее как «цирковое представление», созданное для громких заголовков. Он выразил сомнения в юридической обоснованности обвинений и возможности их реализации, учитывая настроения в американском обществе и независимость судебной системы.
В США просто работает система сдержек и противовесов, как бы Трамп не пытался ее прогнуть.
По его мнению, действия президента США выглядят самонадеянными и оторванными от реальности. «Все это выглядит неубедительно. Он представляет себя жестким лидером, но перестал фильтровать свои действия. Он пребывает в фантазиях», — сказал политолог.
Эксперт напомнил о недавней риторике Госдепа, открыто провозгласившего Западное полушарие своей «сферой исключительных интересов». Кошкин привел грубую, но точную аналогию, используемую, по его словам, самой администрацией: «Это наша дойная корова, и мы будем ее доить».
По его оценке, процесс над Мадуро — это не просто суд, а стратегический сигнал, отправленный глобальным игрокам. «Смотрите и учитесь. Не повторяйте ошибок Мадуро», — такую угрозу, по мнению аналитика, Трамп адресует и другим лидерам региона, и Европе, и главным геополитическим соперникам — Россию и Китаю. Судьбой венесуэльского лидера Штаты пытаются утвердить новую доктрину.
В то же время биржевые аналитики смотрят в сторону рынка и видят печальную картину, которую и может прикрывать весь этот цирк — очередной кризис банковской ликвидности, который судорожно заливают деньгами, уже 76 миллиардов.