Полтолог: какие проблемы США прикрывает цирк с похищением и судилищем Мадуро

В Нью-Йорке Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения по четырем пунктам: сговор в целях наркотерроризма, заговор по импорту кокаина, а также незаконное владение оружием и сговор с целью их приобретения. Основанием для возбуждения уголовного дела служат статьи 21 U.S.C. § 960a и 18 U.S.C. § 924, минимальный срок заключения по которым составляет от 20 лет лишения свободы. Однако прокуратура намерена добиваться максимальной меры, указывая на возможность применения смертной казни в соответствии с 18 U.S.C. § 3591 — в случаях, если действия обвиняемых привели к смертям или доказана их связь с международным терроризмом, в частности, с колумбийской повстанческой группировкой FARC.