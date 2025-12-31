Эксперт: что означает языковой скандал и увольнение русского администратора в Казахстане

Родионов уверен, что это не бытовая случайность, а симптом более глубоких проблем. «Если бы все было нормально, не было бы никаких проблем с языками или национализмом в республике, этот инцидент бы не раздували, и его бы вообще не было», — сказал политолог. Он указал, что поведение сотрудницы, спровоцировавшей скандал, — «маркер того, что в сфере межнациональных и языковых отношений внутри республики Казахстан не все гладко».