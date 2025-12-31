Эксперт: что означает языковой скандал и увольнение русского администратора в Казахстане

Увольнение из-за языка
В Казахстане разгорелся скандал, всколыхнувший болезненную тему языковой политики. Одного из постояльцев фешенебельного горнолыжного курорта «Чимбулак» у Алма-Аты возмутило то, что девушка-администратор не знала казахского и вежливо предложила гостю повторить просьбу на русском языке, который, к слову, в Казахстане имеет официальный статус языка межнационального общения.
Однако клиент счел это личным оскорблением и тут же вызвал полицию, пожаловавшись на отказ в обслуживании на государственном языке. Реакция руководства была мгновенной: девушку уволили без долгих разбирательств «в соответствии со стандартами сервиса», а ресторан опубликовал унизительные извинения перед общественностью.
Однако на этом история не закончилась. Она получила развитие в социальных сетях, где местные активисты начали целенаправленную кампанию против заведения. Поток гневных отзывов и заведомо заниженных оценок обрушился не только на казахстанский ресторан, но и на его «тезку» во Владивостоке, который не имел к инциденту никакого отношения. Некоторые пользователи требовали наказать сотрудницу чуть ли не за «оскорбление казахского языка».
Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова публично обратилась к властям Казахстана. Она задала прямой вопрос: почему Алма-Ата не защищает носителя русского языка, права которого гарантированы Конституцией республики? Ахмедова напомнила и о других проблемах: например, о том, что дети-репатрианты, для которых русский язык родной, вынуждены сдавать унизительные экзамены при поступлении в российские школы.
Политика вытеснения
Скандал на «Чимбулаке» показал, что проблема давно перешла из юридической плоскости в идеологическую. За простым, казалось бы, требованием «говорите на государственном языке» часто скрывается агрессивный национализм. Такие провокации раскалывают общество, сеют недоверие между этническими группами и создают атмосферу страха для русскоязычных граждан, считает политолог Дмитрий Родионов.
«В Казахстане русский язык является языком межнационального общения. Но при этом есть еще и государственный язык — казахский, на котором также должно предоставляться обслуживание. По закону, услуга должна быть предоставлена либо на казахском, либо на русском», — отметил эксперт в разговоре с ВФокусе Mail. Он подчеркнул, что отказ в обслуживании на государственном языке является нарушением со стороны заведения. «Конечно, в этой ситуации закон на стороне человека, которому отказали. Закон есть закон, тут не подкопаешься».
Родионов уверен, что это не бытовая случайность, а симптом более глубоких проблем. «Если бы все было нормально, не было бы никаких проблем с языками или национализмом в республике, этот инцидент бы не раздували, и его бы вообще не было», — сказал политолог. Он указал, что поведение сотрудницы, спровоцировавшей скандал, — «маркер того, что в сфере межнациональных и языковых отношений внутри республики Казахстан не все гладко».
Мы все чаще видим подобные ситуации, когда человека отказываются обслуживать на русском, что тоже является нарушением. И такие ситуации возникают постоянно, — добавил он.
Родионов выразил обеспокоенность тем, что эта история активно используется националистически настроенными силами. «Беда в том, что сейчас ее активно раскручивают казахстанские националистически настроенные паблики. Это дает им определенный повод для того, чтобы более жестко и агрессивно наступать на права русскоязычных, что в Казахстане осуществляется достаточно давно».
Хотя, по его словам, ситуация не так остра, как на Украине или в Прибалтике, тенденция к вытеснению русского языка присутствует. «Подобные инциденты, к сожалению, способствуют развитию этой тенденции», — добавил политолог.
Эксперт пояснил, почему руководство поступило именно так. По его мнению, на решение могли повлиять сразу три причины: желание защитить репутацию заведения, давление со стороны общественности и боязнь проверок. «Хотя, повторюсь, эта женщина не права, она спровоцировала скандал».
Родионов предупредил, что регулярные языковые конфликты обостряют межнациональные отношения и провоцируют отток населения. Он считает, что власти Казахстана «как минимум закрывают глаза на эту проблему, а как максимум — сознательно ее подогревают».
«Они создают для этого почву: принимают законы, переименовывают города, переселяют казахов из-за рубежа и переписывают историю», — пояснил он. — Это не случайность, а продуманная политика, которая проводится с момента обретения независимости. «Просто в Казахстане это делают менее жестко и быстро, чем у соседей. Но процесс идет», — заключил эксперт.