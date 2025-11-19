Эксперт раскрыл цель визита министра армии США Дэниела Дрисколла в Киев

Министр армии США Дэниел Дрисколл проведет переговоры в Киеве, после чего он намерен встретиться с российской стороной. Об этом заявляет газета The Wall Street Journal.
«Министр армии США Дэниел Дрисколл, а также два четырехзвездных генерала <…> должны были провести переговоры с <…> Владимиром Зеленским и другими официальными лицами Украины, а также с высокопоставленными военными представителями и представителями промышленности. Позже Дрисколл планирует встретиться с российскими официальными чиновниками», — сказано в публикации.
По информации издания, в Киеве американская делегация обсудит ситуацию в зоне боевых действий, производство оружия и прекращение конфликта.
Кто такой Дрисколл
Дэниел Дрисколл родом из Северной Каролины. В 2007 году получил степень бакалавра в области делового администрирования в Университете Северной Каролины, в 2014 году — степень доктора права в Йельской школе права.
В период службы в американской армии окончил школу рейнджеров. С августа 2007 года по март 2011 года был офицером бронетанковых войск. Почти год — с октября 2009 года по июль 2010 года — находился в Ираке.
После службы, с которой ушел в звании первого лейтенанта, работал в ряде инвестиционно-банковских и консалтинговых компаний в Северной Каролине.
В 2020 году безуспешно баллотировался на республиканских праймериз на место в Конгрессе США от Северной Каролины. Был старшим советником вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса, с которым познакомился в период учебы в Йельской школе права.
В декабре прошлого года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении Дрисколла на пост министра армии. 25 февраля 2025 года Сенат США одобрил кандидатуру Дэниела Дрисколла на данный пост.
В качестве ревизора
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что визит Дрисколла и других американских генералов на Украину можно рассматривать в качестве приезда своеобразного ревизора.
«Очевидно, что они будут пытаться провести аудит происходящего на Украине, для того чтобы какую-то объективную оценку сформировать и затем ее уже направить в администрацию Трампа. Тем самым они предоставят ему дополнительную информацию о происходящем в зоне боевых действий. Учитывая, что украинцы пишут самые разные победные реляции, что у них якобы везде победы, что Россия якобы несет колоссальные потери и так далее. Очевидно, что далеко не все в Соединенных Штатах этому доверяют. И у Америки достаточно оперативной информации по поводу происходящего в зоне боев. Сейчас они еще считают нужным таких ревизоров отправлять на Украину», — сказал собеседник издания.
Будут склонять Киев к переговорам
По словам Дудакова, также американская делегация будет склонять Киев к возвращению к переговорному процессу и доносить определенную точку зрения до украинской стороны.
«В контексте того, что сейчас усиливается давление на офис Зеленского и в рамках коррупционных расследований, их, конечно, склоняют к возобновлению нормальных переговоров с Россией на реалистичных условиях. Поэтому, я думаю, с этим в том числе и связан визит американских военных чиновников и генералов на Украину», — добавил политолог.
Келлог провалил свою миссию
Эксперт отметил, что специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог провалил свою миссию из-за занятой им позиции. Поэтому, как пояснил Дудаков, его и заменили профессиональные военные.
«Кит Келлог полностью провалил свою миссию. Де-факто он стал рупором украинского лобби. Поэтому сейчас, как мы видим, его место занимают уже профессиональные военные, которые будут доходчиво объяснять украинцам, что ситуация в зоне боев, на военном треке у них полностью провалена, внутриполитическая обстановка дестабилизируется, поэтому пришло время все-таки на нормальных условиях договариваться с Россией», — сообщил политолог.
США пойдут на контакт с РФ
Вашингтон в дальнейшем будет искать контакты с российской стороной, не исключил эксперт. При этом, подчеркнул он, рычагов давления на Москву у США практически нет.
«Проблема для администрации Трампа, что не так-то и много у них рычагов давления на нашу страну. То есть, в принципе, все, что есть, они уже использовали — санкции, тарифы и так далее. В этой связи им нужно предложить действительно вменяемые хорошие условия в нынешних реалиях, когда Россия побеждает на поле боя. Я не исключаю того, что американцы могут на это пойти, но, возможно, это займет все-таки определенное время», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.