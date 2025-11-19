Эксперт раскрыл цель визита министра армии США Дэниела Дрисколла в Киев

«Очевидно, что они будут пытаться провести аудит происходящего на Украине, для того чтобы какую-то объективную оценку сформировать и затем ее уже направить в администрацию Трампа. Тем самым они предоставят ему дополнительную информацию о происходящем в зоне боевых действий. Учитывая, что украинцы пишут самые разные победные реляции, что у них якобы везде победы, что Россия якобы несет колоссальные потери и так далее. Очевидно, что далеко не все в Соединенных Штатах этому доверяют. И у Америки достаточно оперативной информации по поводу происходящего в зоне боев. Сейчас они еще считают нужным таких ревизоров отправлять на Украину», — сказал собеседник издания.