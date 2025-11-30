Эксперт Раджабова: дом Долиной на рынке может стать «злополучным»

«На ликвидности объекта этот инцидент напрямую не отразился. Конечно, не исключено, что ряд потенциальных покупателей теперь не захотят переезжать именно в этот “злополучный” дом. Но другие, напротив, могут заинтересоваться им на фоне сообщений в СМИ. Однако большая часть клиентов, в принципе, не будет принимать решение о покупке на основании происшествия, которое вовсе не связано с качественными характеристиками дома», — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что клубный дом «Ксеньинский» рассчитан на 17 квартир и, согласно информации из открытых источников, в продаже находятся несколько из них.
Ранее Балашихинский городской суд Московской области приговорил четверых фигурантов дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной к срокам от чтырех до семи лет лишения свободы.