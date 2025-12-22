Эксперт: какие цели преследует рабочая группа по выборам в Раде

«Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность выборов. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования. Но, конечно, здесь один есть вопрос, мимо которого мы не можем пройти. А именно на территории Российской Федерации проживают миллионы граждан Украины», — сказал он, добавив, что Москва будет требовать организации голосования для них на своей территории. Зеленский резко отверг это предложение, назвав его манипуляцией.