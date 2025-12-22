Эксперт: какие цели преследует рабочая группа по выборам в Раде

Подготовка к выборам
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объявил о создании в Верховной Раде рабочей группы для анализа возможности проведения выборов в условиях боевых действий. Формируемая на базе профильного парламентского комитета, группа в ускоренном режиме займется изучением правовых, технических и организационных аспектов, включая форматы голосования, в том числе электронное через приложение «Дія». В состав рабочей группы войдут депутаты от всех фракций, эксперты ЦИК и представители правозащитных организаций. Заседания обещают сделать открытыми для прессы.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Португалии заявил, что голосование возможно только на подконтрольных Киеву территориях и для граждан Украины, категорически отвергнув любое влияние России на избирательный процесс. Он подчеркнул, что на занятых российскими войсками землях «честные выборы невозможны».
При этом МИД Украины прорабатывает механизмы для голосования украинцев за рубежом. В начале декабря Зеленский заявлял о готовности провести выборы за 2−3 месяца при условии помощи Запада в обеспечении безопасности. Внутри страны эта позиция вызывает споры: оппозиция во главе с «Европейской солидарностью» обвиняет Зеленского в узурпации власти и требует немедленных выборов, тогда как Офис президента апеллирует к конституционному запрету на голосование при военном положении.
В свою очередь, президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции подтвердил готовность временно воздержаться от ударов вглубь Украины в день голосования для обеспечения безопасности, но с условием учета интересов миллионов украинцев, проживающих в России.
«Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность выборов. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования. Но, конечно, здесь один есть вопрос, мимо которого мы не можем пройти. А именно на территории Российской Федерации проживают миллионы граждан Украины», — сказал он, добавив, что Москва будет требовать организации голосования для них на своей территории. Зеленский резко отверг это предложение, назвав его манипуляцией.
Стратегия затягивания
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков назвал заявления Киева политической игрой в ответ на давление президента США Дональда Трампа.
Давайте сразу определимся, что в данном случае идет политическая игра из-за выборов в США, и пока что никто реально проводить выборы на Украине не планирует, — заявил политолог.
По его словам, Киев, реагируя на тезисы Трампа о «незаконности режима Зеленского», создает видимость процесса, выдвигая заведомо неприемлемые для России условия.
«В частности, условие об остановке военных действий. Это первое, что мы уже услышали», — отметил Скориков. Он напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия провела все выборы в срок во время СВО. «То есть фактически под обстрелами. Что мешает Украине сделать так же без приостановки боевых действий?» — задался вопросом эксперт.
Политолог предположил, что в рабочих группах Верховной Рады будут намеренно затягивать обсуждение и формулировать невыполнимые для Москвы требования.
«Например, полный отказ от избирательных прав для отдельных категорий. Речь идет о тех, кто бежал от киевского режима, вернулся в освобожденные регионы или находится за границей в статусе беженца. Их просто лишат голоса», — пояснил он.
Скориков добавил, что Киев может потребовать невозможного, например, организации на территории России участков с украинским ЦИКом и правоохранителями по аналогии с Минскими соглашениями. Эксперт уверен, что ни Зеленский, ни его окружение не заинтересованы в выборах, особенно при Трампе, опасаясь быть «слитыми» с помощью политических технологий и расследований. Кроме того, Киев заранее лишил избирательных прав множество граждан, не вставших на воинский учет.
Они выставят условия, заранее зная, что Россия на них не пойдет. А затем переложат срыв выборов на Москву, показав Трампу, что сделали все возможное, — заключил Скориков.
Политолог также допустил, что Зеленский может тянуть время, рассчитывая на исход выборов в Конгресс США в ноябре. Его расчет — на победу демократов, которая ограничит влияние Трампа и обеспечит Киеву более существенную и предсказуемую поддержку Вашингтона.