Эксперт Psychology Today перечислил 13 причин полюбить одиночество

Любовь — двигатель культуры, искусства и даже торговли, поэтому о том, как важно быть в паре, нам вещают везде: и в книгах, и в рекламных постерах, и в фильмах. Даже в триллерах сценаристы прописываю любовные линии, словно намекая: все нипочем, когда в душе бушуют страсти.
С одной стороны все верно: «тот самый» человек может изменить вашу жизнь в лучшую сторону, мотивировать на свершения, достижение новых целей. С другой — эта философия провоцирует многих вступать в отношения с людьми, которые им на самом деле не подходят, лишь бы не оставаться в одиночестве.
Не зря персидский философ и поэт Омар Хайям говорил: «…И лучше будь один, чем вместе с кем попало». В свободе от отношений (особенно с неподходящим человеком) есть множество плюсов. Вот лишь некоторые из них.
1. Вы можете распоряжаться своим временем.
Не хотите готовить обед из трех блюд, а хотите вместо этого 4 часа подряд смотреть видео с котиками — пожалуйста, так тому и быть.
2. Вы можете решать, когда и куда поехать в отпуск.
Не надо искать компромисс между «тюленьим» отдыхом на пляже или экстремальным сплавом по рекам.
3. Вы можете выбирать любое хобби.
И никто не скажет, что вы страдаете ерундой, тратите деньги и время, когда могли бы выучить еще один язык или научиться водить.
4. Вы можете не жертвовать жизненными целями.
В первую очередь это касается женщин, которым приходится выбирать между семьей или карьерой.
5. Вы можете общаться с кем угодно.
И никто не спросит, кто этот человек, почему он все время ошивается рядом и что вы вместе делали все выходные.
6. Вы можете сохранить свой круг общения.
Вы когда-нибудь замечали, как некоторые друзья исчезают из вашей жизни, когда вступают в отношения?
7. Вы можете избавить себя от конфликтов и множества драм.
Партнер, который вам не подходит, зачастую приносит в вашу жизнь много эмоций: ярких, но не очень хороших.
8. Вы можете не считаться с чьим-либо вкусом.
Ходите хоть в римской тоге, обставляйте квартиру как угодно — это ваше дело.
9. Вы можете познавать себя и свои желания.
Представьте, больше никто не будет говорить вам, как лучше жить, даже не интересуясь вашим мнением.
10. Вы можете заботиться о себе.
В отношениях с не тем партнером люди часто устают умственно, эмоционально и физически.
11. Вы можете развиваться в разных направлениях.
В неправильных отношениях вам скорее всего будет тесно, будто вы надели вещь не по размеру, и она затрудняет движения.
12. Вы можете стать сильнее, независимее и самостоятельнее.
Ведь вам надо принимать собственные решения.
13. Вы можете подготовиться к лучшим отношениям в своей жизни.
Постоянная смена партнеров не оставляет времени подумать: что вы делаете не так, и что нужно изменить в себе — из-за этого вы совершаете одни и те же ошибки, выбирая неподходящих вам людей.