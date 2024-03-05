Эксперт Psychology Today перечислил 13 причин полюбить одиночество

С одной стороны все верно: «тот самый» человек может изменить вашу жизнь в лучшую сторону, мотивировать на свершения, достижение новых целей. С другой — эта философия провоцирует многих вступать в отношения с людьми, которые им на самом деле не подходят, лишь бы не оставаться в одиночестве.