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Эксперт Psychology Today перечислил 13 причин полюбить одиночество

Если вы еще не нашли свою вторую половинку, то это не повод хвататься за первого встречного. Лучше постарайтесь насладиться периодом свободы, пользуясь и ценя все его преимущества.
Источник: Andre Frueh/CC0

Любовь — двигатель культуры, искусства и даже торговли, поэтому о том, как важно быть в паре, нам вещают везде: и в книгах, и в рекламных постерах, и в фильмах. Даже в триллерах сценаристы прописываю любовные линии, словно намекая: все нипочем, когда в душе бушуют страсти.

С одной стороны все верно: «тот самый» человек может изменить вашу жизнь в лучшую сторону, мотивировать на свершения, достижение новых целей. С другой — эта философия провоцирует многих вступать в отношения с людьми, которые им на самом деле не подходят, лишь бы не оставаться в одиночестве.

Не зря персидский философ и поэт Омар Хайям говорил: «…И лучше будь один, чем вместе с кем попало». В свободе от отношений (особенно с неподходящим человеком) есть множество плюсов. Вот лишь некоторые из них.

1. Вы можете распоряжаться своим временем.

Не хотите готовить обед из трех блюд, а хотите вместо этого 4 часа подряд смотреть видео с котиками — пожалуйста, так тому и быть.

2. Вы можете решать, когда и куда поехать в отпуск.

Не надо искать компромисс между «тюленьим» отдыхом на пляже или экстремальным сплавом по рекам.

3. Вы можете выбирать любое хобби.

И никто не скажет, что вы страдаете ерундой, тратите деньги и время, когда могли бы выучить еще один язык или научиться водить.

4. Вы можете не жертвовать жизненными целями.

В первую очередь это касается женщин, которым приходится выбирать между семьей или карьерой.

5. Вы можете общаться с кем угодно.

И никто не спросит, кто этот человек, почему он все время ошивается рядом и что вы вместе делали все выходные.

6. Вы можете сохранить свой круг общения.

Вы когда-нибудь замечали, как некоторые друзья исчезают из вашей жизни, когда вступают в отношения?

7. Вы можете избавить себя от конфликтов и множества драм.

Партнер, который вам не подходит, зачастую приносит в вашу жизнь много эмоций: ярких, но не очень хороших.

8. Вы можете не считаться с чьим-либо вкусом.

Ходите хоть в римской тоге, обставляйте квартиру как угодно — это ваше дело.

9. Вы можете познавать себя и свои желания.

Представьте, больше никто не будет говорить вам, как лучше жить, даже не интересуясь вашим мнением.

10. Вы можете заботиться о себе.

В отношениях с не тем партнером люди часто устают умственно, эмоционально и физически.

11. Вы можете развиваться в разных направлениях.

В неправильных отношениях вам скорее всего будет тесно, будто вы надели вещь не по размеру, и она затрудняет движения.

12. Вы можете стать сильнее, независимее и самостоятельнее.

Ведь вам надо принимать собственные решения.

13. Вы можете подготовиться к лучшим отношениям в своей жизни.

Постоянная смена партнеров не оставляет времени подумать: что вы делаете не так, и что нужно изменить в себе — из-за этого вы совершаете одни и те же ошибки, выбирая неподходящих вам людей.