Эксперт прокомментировал увеличение стоимости обучения в российских вузах

В Минобрнауки РФ отметили, что стоимость обучения на бакалавриате в среднем по России не превышает 2,4 среднемесячной зарплаты по региону. Ведомство также указало, что за пять лет число бюджетных мест увеличилось больше чем на 77 тысяч, а в региональных вузах на новый учебный год доступно 428 тыс. мест, то есть 73% от общего количества.