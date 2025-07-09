Эксперт прокомментировал увеличение стоимости обучения в российских вузах

Ранее Минобрнауки РФ предварительно изучило вопрос, связанный с определением цены за обучение в вузах на коммерческой основе. Ведомство выяснило, что стоимость обучения заметно выросла в учебных заведениях Москвы и Санкт-Петербурга.
«Средний рост стоимости обучения в 2025 году по сравнению с 2024 годом составил 12%, в том числе по Москве — 15,7%, Санкт-Петербургу — 11,1%, по остальным регионам — 11,3%», — приводит ТАСС данные ведомства.
В Минобрнауки РФ отметили, что стоимость обучения на бакалавриате в среднем по России не превышает 2,4 среднемесячной зарплаты по региону. Ведомство также указало, что за пять лет число бюджетных мест увеличилось больше чем на 77 тысяч, а в региональных вузах на новый учебный год доступно 428 тыс. мест, то есть 73% от общего количества.
Петербургский публицист и политолог Юрий Светов выразил беспокойство из-за стремительного роста цен на образование.
«Получается, что цены на образование выросли больше, чем инфляция. Да, в Петербурге несколько меньше. Но в целом, мне кажется, государство должно с этим вопросом разбираться и не давать возможности для такого роста», — отметил Светов.
Он предположил, что необходимо активно влиять, возможно, даже прямо регулировать стоимость платного образования путем установления определенных лимитов, выше которых вузы не могли бы задирать цены. В разговоре с РГ Светов отметил, что такая тенденция приведет к другой проблеме.
«При росте стоимости получится отбор не по знаниям и интересу к профессии, а по возможностям родителей заплатить», — пояснил он.
Ранее в Госдуме предложили сделать высшее образование для хорошистов более дешевым. Депутат Андрей Рябоконь выступил с инициативой внести изменения в закон, чтобы дифференцировать стоимость обучения в вузах в зависимости от результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ).