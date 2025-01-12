Эксперт прокомментировал фото девушки с амурским тигром на горе в Приморье

Накануне в соцсетях и Telegram-каналах распространились фото девушки, за спиной которой находился амурский тигр. Утверждалось, что краснокнижный хищник якобы попал в кадр во время съёмок красот в ущелье Дарданеллы в Партизанском округе Приморья, а самого зверя увидели только тогда, когда рассмотрели фотографию, которую сняла мама девушки. Параллельно расходилась информация и о том, что это фото якобы сделал папа девушки и всё происходило на другой горе в Приморье, на горе Пидан. И там хищника якобы заметили во время съёмки. Информация вызвала резонанс.