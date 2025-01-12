Эксперт прокомментировал фото девушки с амурским тигром на горе в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 12 янв — РИА Новости. Фотографии, где краснокнижный амурский тигр якобы запечатлён рядом с девушкой на горе в Приморье, являются абсолютно недостоверными, сообщил РИА Новости гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
«Это недостоверное фото — с уверенностью можно сказать», — сказал Арамилев.
Накануне в соцсетях и Telegram-каналах распространились фото девушки, за спиной которой находился амурский тигр. Утверждалось, что краснокнижный хищник якобы попал в кадр во время съёмок красот в ущелье Дарданеллы в Партизанском округе Приморья, а самого зверя увидели только тогда, когда рассмотрели фотографию, которую сняла мама девушки. Параллельно расходилась информация и о том, что это фото якобы сделал папа девушки и всё происходило на другой горе в Приморье, на горе Пидан. И там хищника якобы заметили во время съёмки. Информация вызвала резонанс.
В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.