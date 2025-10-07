Эксперт: чиновников, которые были связаны с иноагентами, нужно увольнять

Эксперт уверен, что принятие закона об иноагентах в РФ было правильным и обоснованным решением, которое очищает российское общество от агентов влияния извне.
«Как только мы приняли этот закон, наше общество начало самоочищаться. Еженедельно мы видим заявления Минюста о том, что та или иная организация объявлена либо нежелательной, либо иноагентом. Это первый шаг к тому, чтобы выявлять иноагентов или агентов влияния. Если мы говорим о тех организациях, которые уже признаны нежелательными или иноагентами, то необходимо проверить, кто из госслужащих был как-то связан с ними», — сказал Ромачев в интервью ВФокусе Mail.
В качестве примера он привел Йельский университет* (США), который признан в России нежелательной организацией. Соответственно, по его словам, нужно проверить, кто из сотрудников государственных ведомств является выпускником вуза.
«Затем составить списки, провести работу с этими людьми, прогнать через полиграф, чтобы понять является ли тот или иной человек агентом влияния. Если он чист — пожалуйста, работай. Если этот человек каким-либо образом скомпрометирует себя в ходе проверки — извините, но вы должны уйти с госслужбы», — добавил спикер.
По его словам, одного лишь признания той или иной структуры нежелательной или иноагентом недостаточно, поскольку они после своего ухода из страны могут оставить агентов влияния.
«Объявляя те или иные организации нежелательными, мы должны проверять весь шлейф, который эта организация оставила в ходе своей деятельности. А сейчас, к сожалению, мы организацию нежелательной объявляем и все, на этом точка. Соответственно, организация из России уходит, а тот шлейф, который она оставила, никто не изучает», — отметил Ромачев.
Аналогичную работу, как заметил эксперт, нужно проводить и в отношении мигрантов, въезжающих в Россию. В частности, он призвал проверять иностранцев на предмет того, связаны ли они с нежелательными структурами, или же критиковали нашу страну в социальных сетях или на иных площадках.