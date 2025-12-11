Эксперт: привлекут ли ДУМ РФ к ответственности за награждение экстремистки Байрамовой

Духовное управление мусульман Нижегородской области (входит в структуру ДУМ РФ) наградило медалью «За заслуги» скандальную активистку Фаузию Байрамову, известную своими экстремистскими высказываниями.
Напомним, Фаузия Байрамова — одна из основательниц партии «Иттифак», которая в 90-е активно выступала за независимость Татарстана. Начиная с 2010 года, она неоднократно привлекалась к ответственности за разжигание межнациональной розни и экстремистские призывы. В 2014 году она высказывалась против воссоединения Крыма с Россией.
Такое решение нижегородского ДУМ вызвало бурную реакцию в обществе, многие осудили учреждение за награждение активистки с таким послужным списком. Председатель регионального муфтията Гаяз Закиров, комментируя решение наградить Байрамову, отметил, что публичный резонанс стал для него неожиданностью. Муфтий добавил, что она заслужила полученную награду, а ситуация расшатывается специально недругами ДУМ РФ.
«Подняли целую бучу из-за мелочи. Они ищут черную кошку в темной комнате, которой нет. Я считаю, ничего такого криминального мы не сделали. Фаузия Байрамова два года живет здесь, у нее юбилей 75 лет. У нее столько книг, столько заслуг. Несмотря на свой преклонный возраст, она продолжает работать. Ничего такого против власти она не делает. 90-е годы, лихие, там столько партий было, столько высказываний, чего только не было. Но сколько уже прошло времени? Можно отнестись более лояльно что ли. Травли, я не ожидал. Здесь ко всему прочему и татарофобия, и исламофобия», — сказал Закиров.
Напомним, что это далеко не первый скандал за последнее время, в котором фигурирует ДУМ РФ. К примеру, ранее резонанс вызвала фетва духовного управления о многоженстве.
О том, могут ли привлечь ДУМ РФ к ответственности за награждение Байрамовой, или же муфтият отделается исключительно общественным порицанием, специально для ВФокусе Mail объяснил член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
«Дело в том, что необходимо в деятельности той или иной организации разделять религиозные отношения и политические, ДУМ РФ уже давно стал политической организацией, причем она имеет много сторонников. Наше государство достаточно лояльно относится к ДУМ РФ по одной простой причине. Потому что, во-первых, у этой организации много сторонников, а среди них много радикалов, потому что это основная площадка радикалов, мы это знаем, причем приезжих радикалов. А мы до сих пор не привыкли разделять на уровне государства политические провокации и некие религиозные действия», — сказал Кабанов.
По его словам, награждение Байрамовой — это чистой воды политическая провокация.
Здесь ДУМ демонстрирует поддержку радикально-экстремистской и антироссийской позиции, поскольку эта женщина больше ни с чем не ассоциируется. И если бы это была другая организация, скорее всего, все были бы привлечены к ответственности. Но ДУМ сегодня чувствует свою поддержку, его руководители получают ордена, ходят на официальные мероприятия. Духовное управление воспринимают не как некую политическую организацию, а именно как религиозную организацию. Надо понимать, что это не религиозная организация, а политические провокаторы.
ДУМ РФ — одна из крупнейших в России мусульманских религиозных организаций. Она контролирует региональные духовные управления, а также городские общины и мечети по всей стране.