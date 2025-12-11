Популярные темы
Эксперт: привлекут ли ДУМ РФ к ответственности за награждение экстремистки Байрамовой

Член СПЧ Кирилл Кабанов специально для ВФокусе Mail рассказал, понесет ли ДУМ РФ наказание за награждение Фаузии Байрамовой, известной своими экстремистскими высказываниями.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail

Духовное управление мусульман Нижегородской области (входит в структуру ДУМ РФ) наградило медалью «За заслуги» скандальную активистку Фаузию Байрамову, известную своими экстремистскими высказываниями.

Напомним, Фаузия Байрамова — одна из основательниц партии «Иттифак», которая в 90-е активно выступала за независимость Татарстана. Начиная с 2010 года, она неоднократно привлекалась к ответственности за разжигание межнациональной розни и экстремистские призывы. В 2014 году она высказывалась против воссоединения Крыма с Россией.

Такое решение нижегородского ДУМ вызвало бурную реакцию в обществе, многие осудили учреждение за награждение активистки с таким послужным списком. Председатель регионального муфтията Гаяз Закиров, комментируя решение наградить Байрамову, отметил, что публичный резонанс стал для него неожиданностью. Муфтий добавил, что она заслужила полученную награду, а ситуация расшатывается специально недругами ДУМ РФ.

«Подняли целую бучу из-за мелочи. Они ищут черную кошку в темной комнате, которой нет. Я считаю, ничего такого криминального мы не сделали. Фаузия Байрамова два года живет здесь, у нее юбилей 75 лет. У нее столько книг, столько заслуг. Несмотря на свой преклонный возраст, она продолжает работать. Ничего такого против власти она не делает. 90-е годы, лихие, там столько партий было, столько высказываний, чего только не было. Но сколько уже прошло времени? Можно отнестись более лояльно что ли. Травли, я не ожидал. Здесь ко всему прочему и татарофобия, и исламофобия», — сказал Закиров.

Напомним, что это далеко не первый скандал за последнее время, в котором фигурирует ДУМ РФ. К примеру, ранее резонанс вызвала фетва духовного управления о многоженстве.

О том, могут ли привлечь ДУМ РФ к ответственности за награждение Байрамовой, или же муфтият отделается исключительно общественным порицанием, специально для ВФокусе Mail объяснил член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

«Дело в том, что необходимо в деятельности той или иной организации разделять религиозные отношения и политические, ДУМ РФ уже давно стал политической организацией, причем она имеет много сторонников. Наше государство достаточно лояльно относится к ДУМ РФ по одной простой причине. Потому что, во-первых, у этой организации много сторонников, а среди них много радикалов, потому что это основная площадка радикалов, мы это знаем, причем приезжих радикалов. А мы до сих пор не привыкли разделять на уровне государства политические провокации и некие религиозные действия», — сказал Кабанов.

По его словам, награждение Байрамовой — это чистой воды политическая провокация.

Здесь ДУМ демонстрирует поддержку радикально-экстремистской и антироссийской позиции, поскольку эта женщина больше ни с чем не ассоциируется. И если бы это была другая организация, скорее всего, все были бы привлечены к ответственности. Но ДУМ сегодня чувствует свою поддержку, его руководители получают ордена, ходят на официальные мероприятия. Духовное управление воспринимают не как некую политическую организацию, а именно как религиозную организацию. Надо понимать, что это не религиозная организация, а политические провокаторы.

Кирилл Кабанов
Член СПЧ

ДУМ РФ — одна из крупнейших в России мусульманских религиозных организаций. Она контролирует региональные духовные управления, а также городские общины и мечети по всей стране.