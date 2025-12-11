Эксперт: привлекут ли ДУМ РФ к ответственности за награждение экстремистки Байрамовой

«Подняли целую бучу из-за мелочи. Они ищут черную кошку в темной комнате, которой нет. Я считаю, ничего такого криминального мы не сделали. Фаузия Байрамова два года живет здесь, у нее юбилей 75 лет. У нее столько книг, столько заслуг. Несмотря на свой преклонный возраст, она продолжает работать. Ничего такого против власти она не делает. 90-е годы, лихие, там столько партий было, столько высказываний, чего только не было. Но сколько уже прошло времени? Можно отнестись более лояльно что ли. Травли, я не ожидал. Здесь ко всему прочему и татарофобия, и исламофобия», — сказал Закиров.