Декрет Макрона
31 октября 2025 года Франция приняла декрет, который в Москве рассматривают как легализацию прямого военного вмешательства в Украину. Документ № 2025−1030 «О референс-операторах в сфере обороны», подписанный министром вооруженных сил Себастьяном Лекорню и премьером Франсуа Байру, официально разрешает частным военным компаниям (ЧВК) оказывать поддержку «третьим странам, находящимся в ситуации вооруженного столкновения».
Формально декрет регламентирует предоставление услуг: от обучения личного состава до логистики, ремонта техники и участия в операциях под эгидой Минобороны. Он вводит упрощенный механизм лицензирования экспорта таких услуг с общим бюджетом €100 млн на 2026 год и обязательным контролем со стороны Генштаба.
Однако, по оценке Службы внешней разведки РФ, под нейтральной формулировкой о «третьей стране» скрывается прямая адресация к Украине. Российские спецслужбы считают, что цель документа — обеспечить Киев квалифицированными кадрами для обслуживания западной техники, прежде всего истребителей «Мираж-2000», поставки которых запланированы на 2026 год, и современных систем ПВО.
По данным СВР, такие компании, как французская DCI (Défense Conseil International), уже проводят обучение украинского персонала на территории Польши. Новый декрет, как полагают в Москве, создает правовую базу для фактической переброски этих специалистов ближе к линии фронта под прикрытием «гуманитарных» или «консультационных» миссий, что представляет собой качественно новый уровень вовлеченности Парижа в конфликт.
В Москве открыто предупреждают о последствиях. Если наемники (которых разведка оценивает до 500 человек) смогут эффективно усилить украинскую противовоздушную оборону, они автоматически перейдут в разряд «первоочередной цели» для российских военных.
Конфликт России с коллективным Западом
Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что суть конфликта не зависит от юридических формулировок. «От того, как это квалифицируется, с юридической точки зрения абсолютно не меняется суть», — подчеркнул он. По его словам, факт активной военной поддержки Украины практически всеми странами ЕС и Великобританией (за исключением Венгрии и Словакии) уже давно определил реальное содержание происходящего.
Особую опасность, по мнению Коротченко, представляют западные наемники, которые, в отличие от добровольцев, являются высококлассными профессионалами.
ЧВК — это высококлассные военнослужащие, хорошо подготовленные, мотивированные деньгами профессионалы. Они не стремятся умереть за независимость Украины, но они воюют по этой профессии, и в этом их опасность, — заявил эксперт.
Он не исключил, что под прикрытием частных компаний в боевых действиях может участвовать и французский Иностранный легион, что лишь подтверждает общую стратегическую цель Запада.
«Конфликт вокруг Украины — это конфликт с коллективным Западом, который использует всевозможные способы, чтобы попытаться нанести поражение России», — заявил Коротченко.
В такой ситуации, по его мнению, у России остается лишь один стратегический выход — полная и безусловная победа. «Форма нашего ответа — победа. Других форм ответа нет. Победа будет поражением Запада и киевского режима», — заключил эксперт.