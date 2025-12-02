Без права на плен: как Париж вступает в конфликт с Россией

Узнать больше по теме

ЧВК (частная военная компания): армия или бизнес на безопасности

Представьте: в мире, где можно купить почти все — от доставки еды до виртуального консультанта, — сегодня продается даже безопасность. Частные военные компании, или ЧВК, стали одним из самых противоречивых феноменов современности. Кто-то видит в них защитников, кто-то — наемников под новой вывеской. В статье разберемся, что такое ЧВК, откуда они взялись и почему вокруг них столько споров.