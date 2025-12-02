Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без права на плен: как Париж вступает в конфликт с Россией

Служба внешней разведки предупредила, что присутствие французских частных военных компаний на Украине будет расценено Москвой как прямое участие Парижа в конфликте, а их персонал станет законной целью для поражения. Почему бойцы ЧВК представляют особую угрозу, ВФокусе Mail рассказал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Декрет Макрона

31 октября 2025 года Франция приняла декрет, который в Москве рассматривают как легализацию прямого военного вмешательства в Украину. Документ № 2025−1030 «О референс-операторах в сфере обороны», подписанный министром вооруженных сил Себастьяном Лекорню и премьером Франсуа Байру, официально разрешает частным военным компаниям (ЧВК) оказывать поддержку «третьим странам, находящимся в ситуации вооруженного столкновения».

Формально декрет регламентирует предоставление услуг: от обучения личного состава до логистики, ремонта техники и участия в операциях под эгидой Минобороны. Он вводит упрощенный механизм лицензирования экспорта таких услуг с общим бюджетом €100 млн на 2026 год и обязательным контролем со стороны Генштаба.

Однако, по оценке Службы внешней разведки РФ, под нейтральной формулировкой о «третьей стране» скрывается прямая адресация к Украине. Российские спецслужбы считают, что цель документа — обеспечить Киев квалифицированными кадрами для обслуживания западной техники, прежде всего истребителей «Мираж-2000», поставки которых запланированы на 2026 год, и современных систем ПВО.

По данным СВР, такие компании, как французская DCI (Défense Conseil International), уже проводят обучение украинского персонала на территории Польши. Новый декрет, как полагают в Москве, создает правовую базу для фактической переброски этих специалистов ближе к линии фронта под прикрытием «гуманитарных» или «консультационных» миссий, что представляет собой качественно новый уровень вовлеченности Парижа в конфликт.

В Москве открыто предупреждают о последствиях. Если наемники (которых разведка оценивает до 500 человек) смогут эффективно усилить украинскую противовоздушную оборону, они автоматически перейдут в разряд «первоочередной цели» для российских военных.

Конфликт России с коллективным Западом

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что суть конфликта не зависит от юридических формулировок. «От того, как это квалифицируется, с юридической точки зрения абсолютно не меняется суть», — подчеркнул он. По его словам, факт активной военной поддержки Украины практически всеми странами ЕС и Великобританией (за исключением Венгрии и Словакии) уже давно определил реальное содержание происходящего.

Особую опасность, по мнению Коротченко, представляют западные наемники, которые, в отличие от добровольцев, являются высококлассными профессионалами.

ЧВК — это высококлассные военнослужащие, хорошо подготовленные, мотивированные деньгами профессионалы. Они не стремятся умереть за независимость Украины, но они воюют по этой профессии, и в этом их опасность, — заявил эксперт.

Он не исключил, что под прикрытием частных компаний в боевых действиях может участвовать и французский Иностранный легион, что лишь подтверждает общую стратегическую цель Запада.

«Конфликт вокруг Украины — это конфликт с коллективным Западом, который использует всевозможные способы, чтобы попытаться нанести поражение России», — заявил Коротченко.

В такой ситуации, по его мнению, у России остается лишь один стратегический выход — полная и безусловная победа. «Форма нашего ответа — победа. Других форм ответа нет. Победа будет поражением Запада и киевского режима», — заключил эксперт.

Узнать больше по теме
ЧВК (частная военная компания): армия или бизнес на безопасности
Представьте: в мире, где можно купить почти все — от доставки еды до виртуального консультанта, — сегодня продается даже безопасность. Частные военные компании, или ЧВК, стали одним из самых противоречивых феноменов современности. Кто-то видит в них защитников, кто-то — наемников под новой вывеской. В статье разберемся, что такое ЧВК, откуда они взялись и почему вокруг них столько споров.
Читать дальше