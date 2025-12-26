Эксперт: для чего Макрон переметнулся в на сторону России

«Курс может продолжиться, исходя из того, что у демократов сейчас слабые кандидаты, а у республиканцев — сильные. И, скорее всего, Макрон исходит из как раз этого расклада. Но в любом случае у него есть способность — постоянно переобуваться. То есть в какой-то момент он может вновь изменить свою позицию, как хамелеон, и выступить против России. Я просто напомню, что полгода назад с их стороны обсуждалась идея отправки в французский войск на Украину. Были чуть ли не неонаполеоновские планы выступить против России. Сейчас же случился перелом. Но это произошло из-за позиции США. Макрон пытается предугадать, как будут дальше развиваться события. Можно сказать, таким образом он хочет выслужиться перед Вашингтоном», — считает собеседник издания.