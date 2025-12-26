Эксперт: для чего Макрон переметнулся в на сторону России

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным вызвало опасения у европейских политических элит. Об этом сообщает Al Khaleej.
«Макрон объясняет свою инициативу, которую он выдвинул после недавнего европейского саммита в Брюсселе, тем, что многие уже ведут переговоры с Путиным. <…> Однако, несмотря на заверения Франции, у европейских партнеров осталось много сомнений и вопросов. Они расценили сказанное как проявление французской исключительности и как шаг Макрона, который идет вразрез с общепринятыми тенденциями, особенно учитывая, что он не обсуждал этот вопрос с европейскими партнерами», — сказано в материале.
По информации издания, европейские «наблюдатели и аналитики были поражены неожиданной сменой позиции Макрона».
На прошлой неделе президент Франции заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с руководством России.
Выслуживается перед США
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что политика Франции является слишком гибкой и прагматичной. Он отметил, что Макрон сейчас делает ставку на ту линию, которую ведет президент США Дональд Трамп.
«Курс может продолжиться, исходя из того, что у демократов сейчас слабые кандидаты, а у республиканцев — сильные. И, скорее всего, Макрон исходит из как раз этого расклада. Но в любом случае у него есть способность — постоянно переобуваться. То есть в какой-то момент он может вновь изменить свою позицию, как хамелеон, и выступить против России. Я просто напомню, что полгода назад с их стороны обсуждалась идея отправки в французский войск на Украину. Были чуть ли не неонаполеоновские планы выступить против России. Сейчас же случился перелом. Но это произошло из-за позиции США. Макрон пытается предугадать, как будут дальше развиваться события. Можно сказать, таким образом он хочет выслужиться перед Вашингтоном», — считает собеседник издания.
При этом он отметил, что если Макрон ошибется в своем выборе, то для него это не будет проблемой — снова займет проевропейскую позицию против России.
К этому готовы и остальные
По словам политолога, европейская элита не будет совершать попыток приструнить Макрона из-за его высказываний и резко поменявшейся позиции.
«В принципе, все к тому, о чем говорил президент Франции, готовы. Он ранее также заявлял и о смерти мозга НАТО, и всякие другие делал заявления, которые по факту являлись антизападными. Этот прагматизм позиционируется Францией не как слабость, а как такая суверенная, независимая внешнеполитическая позиция. Причем, это же не первый звонок. Изначально эту точку зрения озвучивали Венгрия со Словакией. В этом плане американцы делают ставку на южную часть Европы и на Будапешт с Братиславой. Европейские страны Севера являются все русофобскими — Германия, Великобритания, также все прибалты и скандинавы. От них подобного ждать не стоит», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные контакты французского и российского лидеров должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.