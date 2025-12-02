США готовы отказаться от помощи Украине на фоне переговоров о завершении украинского кризиса и заявлений главы американского министерства финансов Скотта Бессента о бесполезности многочисленных антироссийских санкций. Об этом сообщил старший редактор по национальной безопасности в The National Interest Брэндон Вайхерт.
«Учитывая недавние разговоры о возможном мирном урегулировании между Западом и Россией на Украине в ближайшем будущем и очевидные признаки того, что президент Дональд Трамп сыт по горло конфликтом, складывается ощущение, что комментарии Бессента звучат отнюдь не в вакууме. Они предрекают, что американцы готовятся отказаться от поддержки Украины», — считает он.
Вайхерт отметил двойные стандарты в антироссийской стратегии, поскольку Европейский союз стремится задушить ее экономику, однако в то же время закупает ее энергоносители.
«Вся западная стратегия против России, особенно европейская, — сущая шизофрения. <…> Это все равно, что одной рукой заливать огонь водой, а другой — подливать масла», — высказался обозреватель.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое западные страны начали оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. Причем, там неоднократно говорили, что соответствующие ограничения неэффективны.
Нужен торг
Политолог Константин Блохин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что подобный сценарий, о котором заявил Вайхерт, возможен, но только во время торга. Это, как отметил он, можно будет судить уже по результатам переговоров участников конфликта.
«Если представить, у человека есть дорогой автомобиль, на который он тратит очень много денег и даже не может содержать. Это же не повод для того, чтобы, например, остановиться и выйти из этой машины на дороге. Это повод для того, чтобы его продать и желательно подороже. Как раз таким и будут заниматься во время переговоров. Украина — это стратегический актив, хоть и обходиться очень дорого. Но все равно это ресурсы, земля, люди, экономическая инфраструктура и так далее. От него просто так точно отказываться никто не собирается», — сказал собеседник издания.
При этом Блохин считает, что Вашингтон в процессе переговоров может хотеть получить что-то от Москвы, возможно, даже не в контексте украинского конфликта, а в рамках двусторонних российско-американских отношений.
Продажа оружия останется
В то же время политолог подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут прекращать продажу оружия европейцам, которые затем отправляют его на Украину.
«Это же выгода для США. Если европейцы будут оплачивать, то пожалуйста. Но просто благотворительностью заниматься Вашингтон точно не будет. Та же история и с разведывательными данным, которые Соединенные Штаты передают Украине. Ее можно продавать, а не предоставлять бесплатно. Причем, за эту информацию борются спецслужбы разных стран», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.