Политолог: при каких условиях США откажутся от помощи Украине

«Если представить, у человека есть дорогой автомобиль, на который он тратит очень много денег и даже не может содержать. Это же не повод для того, чтобы, например, остановиться и выйти из этой машины на дороге. Это повод для того, чтобы его продать и желательно подороже. Как раз таким и будут заниматься во время переговоров. Украина — это стратегический актив, хоть и обходиться очень дорого. Но все равно это ресурсы, земля, люди, экономическая инфраструктура и так далее. От него просто так точно отказываться никто не собирается», — сказал собеседник издания.