Россиян предупредили об опасности подключения к Wi-Fi в общественных местах

«Подделка точек Wi-Fi в местах общественного пользования периодически встречается… Во-первых, общие точки доступа дают возможность мошенникам подключиться к вашему трафику», — сказала она.
По словам Храпуновой, аферисты создают поддельные точки доступа, называя их схожим с популярной сетью или подходящим ассоциативно под место, где пользователь ищет доступ к интернету, названием.
«Это крайне опасно, ведь мошенники таким образом воруют весь поток трафика, данные с гаджета, получают полный доступ к нему и к конфиденциальной информации жертв: электронная почта, учетные записи, пароль, номер банковской карты и другие», — добавила эксперт.
Собеседница агентства посоветовала уточнять названия точек Wi-Fi у сотрудников организаций, в их официальных каналах в социальных сетях. Кроме того, Храпунова отметила, что качественный и надежный Wi-Fi не будет запрашивать коды от соцсетей и мессенджеров.
«Если же предлагается авторизация в аккаунтах соцсетей — лучше этого избегать, поскольку есть высокий риск показать мошеннику свои учетные данные», — предупредила она.
Рекомендуется для защиты отключить на устройствах функцию автоматического подключения к публичным точкам Wi-Fi, заключила эксперт.