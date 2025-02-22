Россиян предупредили об опасности подключения к Wi-Fi в общественных местах

Собеседница агентства посоветовала уточнять названия точек Wi-Fi у сотрудников организаций, в их официальных каналах в социальных сетях. Кроме того, Храпунова отметила, что качественный и надежный Wi-Fi не будет запрашивать коды от соцсетей и мессенджеров.