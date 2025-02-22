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Россиян предупредили об опасности подключения к Wi-Fi в общественных местах

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мошенники подделывают точки Wi-Fi в местах общественного пользования, чтобы получить доступ к трафику и личной информации жертв, рассказала РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Источник: © РИА Новости

«Подделка точек Wi-Fi в местах общественного пользования периодически встречается… Во-первых, общие точки доступа дают возможность мошенникам подключиться к вашему трафику», — сказала она.

По словам Храпуновой, аферисты создают поддельные точки доступа, называя их схожим с популярной сетью или подходящим ассоциативно под место, где пользователь ищет доступ к интернету, названием.

«Это крайне опасно, ведь мошенники таким образом воруют весь поток трафика, данные с гаджета, получают полный доступ к нему и к конфиденциальной информации жертв: электронная почта, учетные записи, пароль, номер банковской карты и другие», — добавила эксперт.

Собеседница агентства посоветовала уточнять названия точек Wi-Fi у сотрудников организаций, в их официальных каналах в социальных сетях. Кроме того, Храпунова отметила, что качественный и надежный Wi-Fi не будет запрашивать коды от соцсетей и мессенджеров.

«Если же предлагается авторизация в аккаунтах соцсетей — лучше этого избегать, поскольку есть высокий риск показать мошеннику свои учетные данные», — предупредила она.

Рекомендуется для защиты отключить на устройствах функцию автоматического подключения к публичным точкам Wi-Fi, заключила эксперт.