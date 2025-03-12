Эксперт предупредил о риске развития дерматита из-за поедания тюльпанов

«Симптомы, связанные с воздействием химикатов, могут варьироваться от легких аллергических реакций до серьезных отравлений, требующих медицинского вмешательства. У некоторых людей также может развиться дерматит или аллергическая реакция на сок тюльпанов. Контакт с растением может вызвать зуд, покраснение и раздражение кожи. Это происходит из-за наличия в соке веществ, которые могут действовать как аллергены, что еще раз подчеркивает опасность употребления этих цветов в пищу», — отметил Вячеслав Артищев.