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Эксперт предупредил о риске развития дерматита из-за поедания тюльпанов

Популярный в соцсетях тренд на поедание тюльпанов грозит дерматитом и отравлением токсинами. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев.

Источник: Freepik

«Тюльпаны содержат алкалоиды, такие как тюльпалин, а также другие биологически активные соединения. Эти вещества могут оказывать токсическое воздействие на организм человека. Симптомы отравления могут проявляться в виде тошноты, рвоты и других проявлений. Даже незначительное количество съеденной части цветка может привести к неприятным и болезненным ощущениям», — сказал Вячеслав Артищев.

Он также отметил, что отравление могут вызвать остатки пестицидов, которыми обычно обрабатывают садовые растения.

«Симптомы, связанные с воздействием химикатов, могут варьироваться от легких аллергических реакций до серьезных отравлений, требующих медицинского вмешательства. У некоторых людей также может развиться дерматит или аллергическая реакция на сок тюльпанов. Контакт с растением может вызвать зуд, покраснение и раздражение кожи. Это происходит из-за наличия в соке веществ, которые могут действовать как аллергены, что еще раз подчеркивает опасность употребления этих цветов в пищу», — отметил Вячеслав Артищев.

Ранее в соцсетях распространились видеоролики, в которых блогеры едят тюльпаны, утверждая, что цветы вкуснее шоколада.