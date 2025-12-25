Эксперт: как будут исключать из школ при нападении на учителя или агрессии

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что если ученик напал на учителя, то нужно исключать его из школы через решение педсовета без лишних разговоров. Он назвал уважение к педагогу фундаментальным табу, а его нарушение — угрозой для всего авторитета системы образования. При этом глава СПЧ уточнил, что суровые меры должны касаться только серьезных проступков: физической агрессии, срыва занятий или публичного унижения учителя.