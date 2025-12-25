Эксперт: как будут исключать из школ при нападении на учителя или агрессии

Ноль терпимости к насилию
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что если ученик напал на учителя, то нужно исключать его из школы через решение педсовета без лишних разговоров. Он назвал уважение к педагогу фундаментальным табу, а его нарушение — угрозой для всего авторитета системы образования. При этом глава СПЧ уточнил, что суровые меры должны касаться только серьезных проступков: физической агрессии, срыва занятий или публичного унижения учителя.
Для менее серьезных проступков, по его мнению, будет достаточно профилактических мер.
Поводом для заявления стали громкие инциденты последних недель. В середине декабря девятиклассник в Петербурге нанес ножевые ранения учительнице и попытался покончить с собой — возбуждено дело о покушении на убийство. На следующий день в подмосковном Одинцово 15-летний подросток зарезал одноклассника и ранил еще троих человек. А в московской школе восьмиклассник, угрожая педагогу «увольнением одним звонком», устроил публичный скандал. Запись инцидента разлетелась по Сети, и после обращения в полицию ученика отчислили.
Фадеев убежден, что подобные случаи требуют не ситуативной реакции, а системных механизмов защиты учителей. Ранее в парламенте уже звучали предложения ввести штрафы для родителей за хамство детей, чтобы повысить их ответственность.
Кто будет принимать решения
Проректор по научной деятельности Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий в разговоре с ВФокусе Mail отметил, что, хотя возможность исключения школьников с 15 лет существует и сегодня, она предполагает довольно серьезную процедуру, которую и хотят упростить.
Эксперт заявил, что решение об исключении должен принимать не педсовет, а управляющий совет или комиссия по решению конфликтов внутри образовательной организации.
«Надо определить, какие структуры, которые уже существуют в школах в соответствии с действующим законодательством, будут вовлечены в принятие решений», — пояснил он. Кроме того, эксперт считает, что к процессу должны подключаться внешние структуры, а свою роль обязана сыграть комиссия по делам несовершеннолетних.
Нужна очень серьезно проработанная процедура, прозрачная для всех участников образовательных отношений. Она должна, с одной стороны, защитить наших педагогов, а с другой — дать возможность интерпретировать действия ребенка объективно.
Косарецкий обратил внимание, что не каждый срыв урока является осознанным правонарушением. Ситуацию необходимо разбирать отдельно, а решение об исключении должно опираться на четкую квалификацию и доказательную базу.
Отдельно эксперт остановился на последствиях такого шага. По его словам, критически важно проработать вопрос о том, что будет с ребенком после исключения из школы: кто и как будет его сопровождать, обеспечивать образование и социальную поддержку. Без этого исключение может стать безответственным решением.
Косарецкий напомнил, что в России уже существует разветвленная система профилактики безнадзорности, где задействованы школа, комиссии по делам несовершеннолетних, органы внутренних дел и соцзащиты. Если срыв урока будет законодательно квалифицирован как правонарушение, то автоматически запустятся эти механизмы межведомственного сопровождения.
Главный вопрос, по мнению эксперта, заключается именно в этом переходе — в признании подобных действий административным проступком, что повлечет за собой совсем другую правовую и социальную процедуру.