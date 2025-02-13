Эксперт предостерегла от ошибок при выборе детского сада или школы и дала советы

Стоит обратить внимание на то, как оформлен его кабинет, есть ли порядок и чистота, уют. Кроме того, можно узнать, как специалист решал конфликтные ситуации, проблемы, связанные с агрессией и травлей, и как часто он дает обратную связь о ребенке. Вместе с тем следует понять, как педагог будет относится к отставанию ребенка по предметам, и что в связи с этим родитель от него ожидает.