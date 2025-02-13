Эксперт предостерегла от ошибок при выборе детского сада или школы и дала советы

«Детям дошкольного возраста не стоит выбирать учреждения, удаленные более чем на 15−20 минут от места проживания (пешком или на машине), детям до 4 класса — в пределах 30−40 минут. В силу возраста малыши утомляются и поход в садик или школу проходит под грифом “пытка”, — объяснила эксперт.
По ее словам, режим дня семьи и возможности, связанные с рабочими графиками родителей, часто в гораздо большей степени определяют выбор сада или школы, нежели другие факторы. Но есть и другие не менее значимые критерии.
Во-первых, по словам Шурыгиной, следует определить свое отношение к результату обучения ребенка на трех ступенях: в 4 классе по окончании начальной школы, в 9 и 11 классах.
«Если вы — родитель “академический”, то есть вам важен уровень образованности вашего ребенка и, как результат, хорошие отметки и высокий уровень предметных знаний, то внимательно изучайте рейтинги школ, задавайте вопросы о том, куда и с какими результатами поступают выпускники этой школы или этого учителя. Интересуйтесь результатами олимпиад, участием в проектах, конкурсах и иных активностях регионального и федерального уровня», — посоветовала она.
При этом надо учитывать, что скорее всего в этом подходе учебе сопутствует достаточно серьезное отношение к дисциплине, правилам, у детей высокая учебная нагрузка и требовательные учителя. К таким учреждениям, как правило, относятся сильные государственные школы из первых 20−50 строк рейтинга, зарекомендовавшие себя частные школы с доказанными результатами учеников, то есть выпустившие минимум две-три параллели своих выпускников.
Во-вторых, бывают родители, у которых отношения к знаниям не является определяющим, и они хотят для своего ребенка атмосферу свободного выбора и самоопределения внутри академического процесса. К таким учреждениям относятся небольшие частные семейные школы, авторские частные школы или школы с альтернативными подходами к образованию, например, вальфдорского или монтессори типа.
«Такие школы дают обязательную программу государственного стандарта на том уровне, на котором ребенок способен его освоить, но не более. Этого достаточно для получения аттестата государственного образца. Однако ключевым в программах таких школ является фокус на развитие индивидуальности, поддержание в ребенке процесса познания через создание среды свободного выбора, а не объем и количество знаний, и их академический результат», — объяснила Шурыгина.
По ее мнению, баланс между этими двумя крайностями можно найти в двух вариантах.
«Первый [вариант]. Вы ищите не школу или сад, а учителя и воспитателя и внимательно составляете “портрет” такого учителя. Каким вы видите профессионала, который будет проводить с вашим ребенком до 6−8 часов в день?» — сказала эксперт.
Она предложила подумать над ответом на ряд вопросов. Например, следует понять, какой преподаватель нужен ребенку: учитель-нянька, учитель-мама, деспот, достигатор или партнер. Узнать, как педагог относится к наказаниям и какие практикует в своей работе, а также как относится к опозданиям, невыполненным домашним заданиям, использованию гаджета.
Стоит обратить внимание на то, как оформлен его кабинет, есть ли порядок и чистота, уют. Кроме того, можно узнать, как специалист решал конфликтные ситуации, проблемы, связанные с агрессией и травлей, и как часто он дает обратную связь о ребенке. Вместе с тем следует понять, как педагог будет относится к отставанию ребенка по предметам, и что в связи с этим родитель от него ожидает.
«Таким образом вы сможете провести мини-диагностику по трем самым важным аспектам работы учителя или воспитателя: отношение в образованию, этика коммуникации (т.е. его личностная и эмоциональная зрелость) и уровень требовательности (т.е. отношение к дисциплине труда и формированию воли и характера). Это непростой поиск, в ход идут любые источники информации: прогулки в школьном дворе и беседы с мамами школьников, отзывы, опросы в соцсетях, личные встречи с учителями и директорами и тому подобное», — сказала Шурыгина.
Говоря о втором варианте, она объяснила, что баланс можно найти в школах и садах, в которых помимо академической составляющей в программе развития ребенка, обращают пристальное внимание на развитие его навыков и личностных характеристик. Как правило, эту информацию можно обнаружить в программе дополнительного образования конкретного учреждения на сайте, во время личной экскурсии или в расписании занятий.
«Часто это частные образовательные учреждения или спецклассы при государственных школах. Также можно воспользоваться различными полезными гайдами по выбору школы, которые в большом количестве предоставляют профильные специалисты. В дошкольном же сегменте программа развития детей до 7 лет уже наполнена достаточным количеством развивающих занятий комплексного типа, поэтому частные сады имеет смысл подбирать лишь в двух случаях: если вы хотите меньшее количество детей в группе и, как следствие, больше внимания вашему ребенку, или у вас как у родителей есть запрос на другой состав и перечень развивающих занятий для вашего ребенка», — заключила эксперт.
Педагог и руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина 29 января поделилась с «Известиями» советами, как развить усидчивость и повысить концентрацию детей. Она отметила, что типичная проблема — откладывание дел на потом. Такое поведение отрицательно сказывается на продуктивности. Поэтому ребенку следует решать задачи в отведенные для них сроки и с установленной периодичностью. Так вырабатывается привычка выполнять их регулярно.