Эксперт предложил разделить детскую и взрослую аудиторию соцсетей

Он рассказал, что раньше, в 20110−2012 годах, в России пытались создать детские соцсети, но они прямо не монетизировались, то есть пользователи не хотели платить напрямую за использование этих ресурсов. Что касается косвенной монетизации, например, через рекламу, здесь возможности были довольно ограничены. При этом на создание подобных ресурсов уходило много денег. В итоге они просуществовали столько, сколько хватило стартовых инвестиций, и исчезли. Был еще один минус — эти соцсети работали под своими брендами, а не под брендами хорошо известных публичных социальных сетей.



Кстати, в Австралии хотят запретить детям младше 16 лет пользоваться соцсетями. Там власти намерены опробовать систему проверки возраста с помощью анализа биометрических данных или государственной идентификации, чтобы обеспечить соблюдение возрастного ценза в социальных сетях.