Эксперт предложил разделить детскую и взрослую аудиторию соцсетей

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что классические соцсети рассчитаны на совершеннолетнюю или в лучшем случае на подростковую аудиторию. Эксперт привел в пример США, где это следует из законодательства о рекламе и где минимальный возраст для регистрации — 13 лет. Если же подобных ограничений нет (как в РФ), несовершеннолетние получают доступ к информации, которая не соответствует их возрасту.
«Дети ищут, где им пользоваться цифровыми технологиями, всеми этими бонусами, но специализированных детских ресурсов классические социальные сети не предлагают. В результате дети оказываются не на своей площадке, они оказываются на площадке чисто взрослой и с чисто взрослым контентом», — пояснил Урван Парфеньтев.
Эксперт призвал разделить детскую и взрослую аудиторию. По его мнению, в интересах сбалансированного психологического и контентного развития несовершеннолетних эту работу наши крупные соцсети должны выполнить просто «в рамках социальной значимости». Как вариант, можно заключить какой-то госконтракт.
«В любом случае развести под известным брендом детскую и взрослую аудиторию необходимо», — подчеркнул координатор.
Он рассказал, что раньше, в 20110−2012 годах, в России пытались создать детские соцсети, но они прямо не монетизировались, то есть пользователи не хотели платить напрямую за использование этих ресурсов. Что касается косвенной монетизации, например, через рекламу, здесь возможности были довольно ограничены. При этом на создание подобных ресурсов уходило много денег. В итоге они просуществовали столько, сколько хватило стартовых инвестиций, и исчезли. Был еще один минус — эти соцсети работали под своими брендами, а не под брендами хорошо известных публичных социальных сетей.
Кстати, в Австралии хотят запретить детям младше 16 лет пользоваться соцсетями. Там власти намерены опробовать систему проверки возраста с помощью анализа биометрических данных или государственной идентификации, чтобы обеспечить соблюдение возрастного ценза в социальных сетях.
«Мы знаем, что некоторые дети найдут обходные пути, но мы предупреждаем компании, владеющие социальными сетями, что этого нельзя допускать», — сказал премьер-министр страны Энтони Альбанезе.