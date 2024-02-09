Эксперт пояснил, что здоровые тигры не приходят в села за собаками, если в лесу есть олени

«Тигров действительно становится больше, и я знаю, что в некоторых регионах Дальнего Востока есть проблемы с численностью копытных, что может подтолкнуть тигра выходить за пределы своего участка. Но очень часто люди сами становятся причиной такого поведения тигра. Как пример: три отловленных в разных районах тигра за последнюю неделю, все они имеют застарелые травмы, которые причинил человек. То есть тигры страдают от людей и не могут нормально охотиться. У них нет другого выхода, кроме как выходить к населенным пунктам за легкой добычей в виде собак», — рассказала Сутырина.