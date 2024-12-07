Эксперт посоветовала платить сотрудникам вместо посещения корпоративов

5 декабря движение «Зов Народа» направило в Минтруд предложение, что в России нужно выплачивать денежные премии сотрудникам, отказавшимся от похода на новогодний корпоратив. Свою идею они объяснили тем, что зачастую россияне не могут посетить корпоратив из-за болезни или личных убеждений. Они, по мнению активистов, должны получать денежное вознаграждение в виде премии.