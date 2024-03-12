Эксперты советуют не запрещать детям использовать гаджеты

Сегодня сложно представить, что школьники и дошкольники не знакомы с миром интернета, мобильными играми и социальными сетями. Современные дети могут общаться с друзьями и семьей через социальные сети и смотреть видеоконтент, который им нравится. Гаджеты стали неотъемлемой частью взросления каждого человека, поэтому важно сделать их настоящими помощниками на пути становления личности.
Современные дети начинают пользоваться гаджетами в возрасте трех лет, а к 5−7 годам у каждого их них уже есть свой планшет или телефон. Задача родителей — не запрещать технологии, а научить ребенка правильно с ними обращаться.
В редакции «Мела» дали несколько советов о том, что обсудить с ребенком при появлении у его первого телефона или планшета.
Научите безопасному поведению в интернете
В первую очередь нужно объяснить ребенку, что в Сети нельзя делиться личными данными, например, рассказывать про место работы родителей, про свою школу, а также называть адрес, дни и время, когда никого не бывает дома.
Следует разъяснить ему, что с незнакомцами в социальных сетях и онлайн-играх нужно обращаться осторожно, а если вдруг коммуникация вызывает некомфортные чувства — необходимо сразу же делиться с родителями.
Также важно объяснить, что нельзя скачивать приложения из неофициальных источников, а совершать покупки можно только на проверенных платформах. Конечно, лучше будет, если ребенок поделится своими планами о трате денег с родителями, чтобы они решили, стоит ли доверять онлайн-магазину или приложению.
Помимо прочего, с ребенком можно посмотреть мультфильмы на тему вирусов и цифровой грамотности.
Покажите увлекательные и полезные игры, а также познавательные приложения
Игры в младшем возрасте помогают развивать воображение, учат следовать правилам, общаться с другими детьми и реагировать на победы и поражения спокойно. У ребенка, который идет в первый класс, игровой процесс заменяется познавательным, но при этом новые навыки он все еще осваивает посредством приложений.
Сейчас в различных магазинах приложений есть множество программ, которые могут научить детей чему-то полезному через игру. Так, дети при помощи них учатся считать, осваивают алфавит, решают логические задачи. Все это происходит в развлекательном и интересном формате.
В таких приложениях есть еще один приятный бонус — ребенок получает ачивки и баллы за пройденные темы, что мотивирует продолжать обучение. Также отсутствие соперничества при обучении позволяет детям не оглядываться на сверстников и спокойно погружаться в программу.
Не запрещайте, а предлагайте альтернативу
Сейчас в онлайне можно как смотреть мультики, так и читать книги, заниматься вышивкой, рисованием и даже собирать роботов. При этом родители хотят, чтобы их дети делали это все в реальном мире. И для этого уже существуют приложения, с помощью которых можно переходить из онлайна в офлайн.
Так, есть программы, которые позволяют анимировать слепленные из пластилина фигурки или рисунки. Приложения также предлагают задания на основе загруженных фото, что мотивирует детей творить чаще.
Проводите время вместе
Гаджеты могут объединить родителей с детьми. Например, по дороге в образовательное учреждение можно слушать вместе с ребенком научные подкасты, а вечером вместе смотреть фильмы и мультфильмы про роботов или питомцев. Это все послужит поводом для совместного обсуждения, и, следовательно, для общения.
Правда, у видеоконтента есть минус — он снижает словарный запас детей. Однако, говорят ученые, негативный эффект менее выражен при просмотре роликов в интернете вместе с родителями.
Анна Морозова