Эксперты советуют не запрещать детям использовать гаджеты

Сейчас в онлайне можно как смотреть мультики, так и читать книги, заниматься вышивкой, рисованием и даже собирать роботов. При этом родители хотят, чтобы их дети делали это все в реальном мире. И для этого уже существуют приложения, с помощью которых можно переходить из онлайна в офлайн.