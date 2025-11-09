НАТО находится на грани стратегического поражения, а у Украины нет шансов выстоять в конфликте против России, несмотря на помощь Запада. Такое мнение выразил итальянский генерал Марко Бертолини.
«Мы видим, что в данном случае окончание конфликта будет означать поражение для НАТО и всего Запада в целом, учитывая, сколько было в него вложено, с формулировками о том, что противостояние приведет к “стратегическому поражению” Москвы. Похоже, что теперь потеря лица и проигрыш на поле боя грозят НАТО», — сказал он изданию L'Antidiplomatico.
Генерал добавил, что Москва в настоящее время не заинтересована в том, чтобы воевать с Европой, тогда как некоторые европейские политики пытаются убедить общественность в обратном.
«Из разрушенной и разоренной Европы нельзя извлечь никакой выгоды», — подчеркнул Бертолини.
О том, действительно ли НАТО находится на грани стратегического поражения и захочет ли альянс взять реванш в будущем, специально для «ВФокусе Mail» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
«Если учитывать то, что НАТО влезла в конфликт, подключившись не только к предоставлению вооружения Украине, но и оказывая помощь разведданными и присутствием советников, то поражение Киева станет проигрышем Альянса. Разумеется, крах киевского режима скажется и на эффективности НАТО. Если бы не их ракеты, танки и самолеты, вопрос специальной военной операции уже давно был бы решен», — отметил эксперт.
Он добавил, что страны Альянса с таким положением дел не смирятся и попытаются взять реванш.
«Они готовятся к возможному вторжению в Россию, промывая мозги населению собственных государств — особенно это касается Европы, где идет разворачивание контингентов войск, в том числе в Германии и Польше. Я не стал бы утверждать, что после стратегического поражения они успокоятся. Заметен рост военно-промышленного комплекса», — сказал Дандыкин.
По его словам, на решение о возможной агрессии против России может повлиять выход США из НАТО — шаг, которым президент Дональд Трамп уже неоднократно угрожал странам Альянса.
«Если Штаты уйдут, конечно, это будет удар для НАТО, и как военный блок он может посыпаться. Поэтому сейчас европейцы поддерживают Трампа и согласны выделять 5% ВВП на военные нужды организации», — заключил Дандыкин.