Эксперт: после падения киевского режима НАТО вступит в войну с Россией

Он добавил, что страны Альянса с таким положением дел не смирятся и попытаются взять реванш.

«Они готовятся к возможному вторжению в Россию, промывая мозги населению собственных государств — особенно это касается Европы, где идет разворачивание контингентов войск, в том числе в Германии и Польше. Я не стал бы утверждать, что после стратегического поражения они успокоятся. Заметен рост военно-промышленного комплекса», — сказал Дандыкин.