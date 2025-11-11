Эксперт: как Порошенко* использует скандал с Миндичем и чем это грозит Зеленскому

Коррупционный вихрь
Партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко* предприняла попытку использовать коррупционный скандал вокруг Тимура Миндича для запуска процедуры отставки правительства. В отличие от практически нереализуемого импичмента, для которого, согласно украинскому законодательству, требуется не меньше ¾ голосов от конституционного состава парламента, для отставки кабинета достаточно 226. А значит, добиться этого можно и без поддержки пропрезидентской коалиции «Слуга народа». Реальная цель инициативы заключается не в фактической смене власти, а в захвате информационной повестки и демонстрации силы оппозиционного лагеря.
Обвинения в адрес кабинета министров в «некомпетентности и коррумпированности», а также призыв к формированию «правительства национального спасения», которые озвучивает сопредседатель фракции Ирина Геращенко, служат нескольким задачам. Во-первых, это позволяет Порошенко* укрепить свой образ главного оппозиционера и «борца с коррупцией» на фоне усиления внутриполитической конкуренции. Во-вторых, это создает мощный информационный повод, чтобы лишний раз публично дискредитировать лагерь Зеленского, связав его с очередным громким скандалом.
Фактически, мы можем наблюдать новый этап в противостоянии Порошенко* и Зеленского, которое обостряется в преддверии будущих избирательных циклов.
Точка разрыва
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов заявил, что проведение процедуры импичмента Владимиру Зеленскому в строгом соответствии с украинским законодательством невозможно, поскольку она требует решений Конституционного суда и конституционного большинства Верховной Рады. Вместе с тем, по его словам, сам Зеленский уже давно находится вне правового поля, поскольку его президентский срок формально истек.
«Если действовать строго по украинским законам, то импичмент провести нельзя. Но нужно напомнить, что Зеленский уже отсидел положенный срок и нарушает Конституцию. Мало того, он уже де-факто распустил Конституционный суд. Процедуру импичмента можно легко провести, восстановив действие Конституции. Если завтра Верховная Рада скажет Зеленскому, что его конституционный срок истек, и передаст полномочия спикеру парламента — это и будут конституционные действия», — утверждает политолог.
При этом Корнилов считает, что на практике у оппозиции для этого нет ни необходимого большинства в Раде, ни поддержки силовых структур, что наглядно демонстрируют уголовные дела и обыски против команды Петра Порошенко* в прошлом.
«Порошенко*, Кличко и вся эта “антизеленская коалиция” выжидают своего момента. Они вполне резонно полагают, что сейчас, когда скандал набирает обороты, в том числе и в западных СМИ, их время пришло. Они пытаются действовать, они надеются на успех, но при этом отдают себе отчет: у них нет ресурсов на реализацию замыслов — именно это их и останавливает», — добавил эксперт.
По оценке Корнилова, украинское общество полностью исключено из электорального процесса, а роль ключевого арбитра давно перешла к западным столицам. Главной стратегической задачей оппозиции на сегодняшний день он называет необходимость убедить США и Европу в нелегитимности Зеленского.
«Речь идет о том, чтобы убедить определенные силовые структуры, украинских националистов, — пояснил обозреватель. — Избиратели давно перестали играть какую-либо роль. В конечном счете, их просто “пакуют и бросают на фронт”. Причем тут вообще общество?», — задался риторическим вопросом политолог.
Корнилов напрямую увязывает этот вопрос с перспективами мирных переговоров. Он напомнил, что российская сторона считает спикера Верховной Рады законным носителем президентских полномочий. Таким образом, по версии обозревателя, переговоры и особенно подписание документов с главой парламента имели бы значительно большую легитимность с точки зрения Москвы, чем диалог с действующим президентом Украины.
«Вся эта правовая конструкция служит одной цели — создать юридический казус и подорвать основу для международных переговоров с участием Зеленского, представляя его режим как незаконный», — пояснил он.
*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.