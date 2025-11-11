Эксперт: как Порошенко* использует скандал с Миндичем и чем это грозит Зеленскому

«Порошенко*, Кличко и вся эта “антизеленская коалиция” выжидают своего момента. Они вполне резонно полагают, что сейчас, когда скандал набирает обороты, в том числе и в западных СМИ, их время пришло. Они пытаются действовать, они надеются на успех, но при этом отдают себе отчет: у них нет ресурсов на реализацию замыслов — именно это их и останавливает», — добавил эксперт.