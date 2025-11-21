Эксперт: почему Польше выгодно обвинять российские спецслужбы в диверсиях

Особый резонанс вызвало заявление Дональда Туска о причастности к взрыву граждан Украины, которые, по версии польской стороны, сотрудничали с российскими спецслужбами. Премьер-министр уточнил, что подозреваемые прибыли через Белоруссию и скрылись через пограничный пункт в Тересполе. По предварительным данным, один из них ранее был осужден за диверсию на Украине, а второй прибыл из Донбасса.