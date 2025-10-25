Эксперт: откажется ли Токио от претензий на Курильские острова

Курс на примирение
24 октября новоиспеченный премьер-министр Японии Санаэ Такаити, первая женщина на этом посту в истории страны, в своей программной речи в парламенте подтвердила преемственность внешнеполитического курса своего учителя и политического наставника — Синдзо Абэ, убитого в июле 2022 года. Она заявила о решимости Токио добиваться мирного договора с Россией для урегулирования так называемого «территориального вопроса» — судьбы южнокурильских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
«Сейчас отношения с Россией находятся в тяжелой ситуации, но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему», — заявила Такаити с парламентской трибуны.
Исторический тупик
Корни конфликта уходят в 1945 год, когда Курильские острова были включены в состав СССР по праву победителя во Второй мировой войне. Поворотным моментом стала Совместная декларация 1956 года, в которой Советский Союз жестом доброй воли согласился рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан — но только после заключения полноценного мирного договора. При этом Итуруп и Кунашир даже в этой компромиссной формуле оставались неприкосновенными.
Как отмечают историки, именно здесь и произошел сбой. Если Москва рассматривала декларацию как итоговое решение спора, то Токио — лишь как первый шаг к предъявлению прав на все четыре острова. По мнению экспертов, серьезное влияние на позицию Японии оказали США, неформально намекнувшие, что уступки СССР могут поставить под вопрос возвращение Окинавы под японский суверенитет.
Реваншистские идеи
Доктор исторических наук Анатолий Кошкин называет японские претензии «чистейшей воды анахронизмом». В разговоре с ВФокусе Mail он напомнил, что российский суверенитет над Курилами имеет глубокие исторические корни, восходящие к XVIII веку. При этом, как отмечает эксперт, японский остров Хоккайдо вошел в состав государства лишь в XIX столетии, что ставит под сомнение тезис об «исконности» японских притязаний.
«Исконными эти острова можно называть применительно к народности айну, которые испокон веков там жили. Но открывали, осваивали и включали в состав своего государства эти острова русские. Так что тут и исторический аспект, и юридический, а также итоги Второй мировой войны, — все свидетельствует о том, что эти острова совершенно законно принадлежат нашей стране», — подытожил политолог.
По словам Кошкина официальный Токио под термином «северные территории» зачастую подразумевает не только южные Курилы, но и весь архипелаг вплоть до Камчатки, а также южную часть Сахалина. Это скрытое расширительное толкование делает любые переговоры заранее обреченными на провал.
«Для Японии этот мирный договор является лазейкой, через которую они хотели бы убедить и вынудить руководство нашей страны пойти на беспринципные уступки. За прошедшее время Япония продемонстрировала подлинное свое нутро — оно всегда было и есть враждебным нашей стране. В тех пакетах так называемых санкций Япония даже подчас опережает своих коллег американских и европейских», — пояснил востоковед.
Позиция Москвы остается неизменной и прозрачной на протяжении всех лет — территория островов была определена по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними не подлежит пересмотру.
«На этом фоне заявления Такаити о построении “сил сдерживания” в рамках американо-японского альянса лишь укрепляют в Кремле убежденность, что настоящая цель Токио — не мирный договор, а ревизия сложившегося миропорядка», — добавил он.
Спустя 80 лет после окончания войны Япония продолжает настаивать на устаревшей повестке, тогда как Россия неоднократно выражала готовность обсуждать всеобъемлющий договор о сотрудничестве, но при принципиальном условии — без каких-либо территориальных уступок. Дипломатический тупик будет только усугубляться до тех пор, пока Токио не откажется от реваншистских амбиций, прогнозирует Кошкин.