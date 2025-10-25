Эксперт: откажется ли Токио от претензий на Курильские острова

«Исконными эти острова можно называть применительно к народности айну, которые испокон веков там жили. Но открывали, осваивали и включали в состав своего государства эти острова русские. Так что тут и исторический аспект, и юридический, а также итоги Второй мировой войны, — все свидетельствует о том, что эти острова совершенно законно принадлежат нашей стране», — подытожил политолог.