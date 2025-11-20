Эксперт: пойдет ли Россия на схему «деньги за землю» по Донбассу

Администрация президента США Дональда Трампа в рамках своего мирного плана по урегулированию украинского конфликта намерена передать России территорию Донбасса по схеме «деньги за землю». Об этом сообщает газета The Telegraph, ссылаясь на источники.
По информации британского издания, Москва будет выплачивать Киеву арендную плату за контроль над этими территориями. При этом де-факто они будут под управлением России, а де-юре якобы останутся в составе украинской стороны.
О каких суммах может идти речь, источники не уточнили.
Накануне издание Axios сообщало, что Вашингтон тайно работает над новым мирным планом по Украине, который состоит из 28 пунктов. При этом американская сторона консультируется с Москвой. По данным СМИ, спецпосланник президента США Стив Уиткофф «активно обсуждал» документ со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, когда тот посещал Соединенные Штаты в конце октября.
Странная концепция
Политолог Александр Асафов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что подобный пункт в мирном соглашении является странным и он вряд ли будет иметь какое-то продолжение.
«Этот план может содержать подобные предложения, а может их и не содержать. Мне кажется, что изложенное британским изданием — это довольно странная какая-то концепция про арендную плату за контроль над регионом, еще и де-юре в составе Украины. Это очень сложносочиненная какая-то история. Я поверю даже в идею демилитаризованной зоны — северокорейский вариант. Но это очень непростая штука. Позиция России здесь как бы безоговорочна и довольно понятна. Что касается подобных предположений, то там много в спекулятивном порядке навязывали различных рассуждений про зоны контроля, про нахождение войск различных стран и прочее. Это, можно сказать, очередной этап, который, видимо, в преддверии действительно возможных больших переговоров», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что есть и другие пункты соглашения, которые называют СМИ. При этом, по словам политолога, они также выглядят довольно странно.
«Но если удастся в каком-то виде согласовать нечто среднее — это будет действительно шаг вперед», — подчеркнул Асафов.
Запад может специально сливать информацию
Эксперт также не исключил, что различные сообщения СМИ о возможных пунктах соглашения, в том числе и газеты The Telegraph, могут быть специально слиты Западом, чтобы посмотреть реакцию.
«Создание различных интерпретаций одних и тех же процессов и получения реакции на них контрагентов — это часть работы разведки. Поэтому, конечно, можно предположить, что Запад является автором всех этих концепций, занимаясь буквально дезинформацией и попыткой получить ответную реакцию», — сообщил Асафов.
Основа будет подготовлена только РФ и США
Кроме того, политолог подчеркнул, что все решения будут достигнуты в двустороннем формате между представителями Соединенных Штатов и России. Как раз эти договоренности станут основой для дальнейших переговоров уже в других форматах.
«Но пока ключевое не произошло, все остальное является домыслами. Европа не является участником переговоров. При этом на нее опирается Зеленский, но абсолютно все предложения европейцев направлены именно на продолжение конфликта, а не на урегулирование», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.