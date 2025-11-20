Эксперт: пойдет ли Россия на схему «деньги за землю» по Донбассу

«Этот план может содержать подобные предложения, а может их и не содержать. Мне кажется, что изложенное британским изданием — это довольно странная какая-то концепция про арендную плату за контроль над регионом, еще и де-юре в составе Украины. Это очень сложносочиненная какая-то история. Я поверю даже в идею демилитаризованной зоны — северокорейский вариант. Но это очень непростая штука. Позиция России здесь как бы безоговорочна и довольно понятна. Что касается подобных предположений, то там много в спекулятивном порядке навязывали различных рассуждений про зоны контроля, про нахождение войск различных стран и прочее. Это, можно сказать, очередной этап, который, видимо, в преддверии действительно возможных больших переговоров», — сказал собеседник издания.