Эксперт: пойдет ли Киев при урегулировании конфликта на уступки и на какие

Президент США Дональд Трамп заявил, что само прекращение Россией боевых действий и наступательных операций можно было бы расценить в качестве уступки на пути к урегулированию кризиса на Украине. Об этом он сообщил журналистам.
По словам Трампа, он не согласен с утверждением, что предложенный вариант сделки является более выгодным для России, а также с тем, что Москва не идет на какие-либо уступки.
«Ну, они идут на уступки. Это большие уступки: они прекращают боевые действия и не захватывают еще больше земель», — сказал глава Белого дома.
Пытаются снизить темпы ВС РФ
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что от России пытаются добиться снижения темпов наступления и освобождения новых территорий.
«Это делается либо под видом попыток навязать мирное соглашение, которое для нас невыгодно, либо торпедировать даже и эти предложения. Если мы перестанем наступать, то зачем мы вообще тогда осуществляем боевые действия? Так что в данной ситуации это просто попытка заставить Россию отказаться от продолжения успешной военной кампании, потому что любые успехи играют в нашу пользу — усиливают переговорные позиции России», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что если Москве говорят: «Просто перестаньте наступать, и мы будем считать, что это очень хорошо» — то на эти уловки Россия ловиться не будет. При этом политолог допустил, что подобные заявления, как сделал Трамп, могут быть направлены не только для российской стороны, но и для внутреннего потребления, и для украинской и европейской публики.
«Реальные переговоры — закулисные, я предполагаю, что они имеют конкретный характер», — подчеркнул Безпалько.
Будут срывать любые попытки переговоров
Эксперт отметил, что любые предложения США, России или других государств по урегулированию украинского конфликта столкнутся с попытками киевского режима их сорвать.
«Пока на Украине у власти находится Зеленский, пока его поддерживают европейские политики, он будет торпедировать абсолютно любые попытки мирного урегулирования. И для этого он будет постоянно вбрасывать условия перемирия, которые для России будут однозначно неприемлемы. Именно для того, чтобы Москва не согласилась с этими условиями и продолжала военный конфликт. Боевые действия — это питательная среда для Зеленского, поэтому он и будет пытаться сохранить ее», — сообщил политолог.
Попытка втянуть США в конфликт
Безпалько также заявил, что европейские лидеры совершают те же действия, что и Зеленский, по поводу вбрасывания неприемлемых для России планов по урегулированию конфликта. По его словам, Европа не теряет надежды втянуть Вашингтон в боевые действия против Москвы.
«Европейцы и Киев хотят полностью изменить мнение американского руководства и заставить его включиться в войну против России. Не обязательно в прямую, можно и в прокси-войну. При этом Трампу хочется заниматься внутренними проблемами, а также Юго-Восточной Азией, Азиатско-Тихоокеанским регионом, Китаем и прочим», — добавил он.
Однако, как уточнил Безпалько, глава Белого дома не может отказываться от Зеленского как от инструмента, поскольку демократическая часть США сразу обвинит Трампа в том, что он предал интересы Вашингтона и Киева.
«Поэтому у США двойственная позиция. Они хотят и мир заключить, но вместе с тем никаких реальных инструментов давления на Киев не включают. Вашингтон мог бы объявить Зеленского коррупционером, вскрыть документацию, записи, но после этого глава киевского режима будет уже непригоден. Из-за чего придется искать кого-то другого, воспитывать его, договариваться и так далее», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.