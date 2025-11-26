Эксперт: пойдет ли Киев при урегулировании конфликта на уступки и на какие

Он добавил, что если Москве говорят: «Просто перестаньте наступать, и мы будем считать, что это очень хорошо» — то на эти уловки Россия ловиться не будет. При этом политолог допустил, что подобные заявления, как сделал Трамп, могут быть направлены не только для российской стороны, но и для внутреннего потребления, и для украинской и европейской публики.