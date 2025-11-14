Эксперт: пойдет ли ЕС на отмену ограничений для путешественников из РФ

Евросоюз снимет ограничения для российских путешественников после завершения украинского конфликта. Об этом сообщается в редакционной статье The Economist.
«Но, приношу извинения (некоторым) россиянам, любой другой исход выставит европейцев безнадежно наивными», — написал обозреватель издания, добавив, что, когда конфликт закончится, «мы вас всех пригласим».
В публикации отмечается, что глава европейской дипломатии Кая Каллас и другие восточноевропейские руководители ЕС требуют приравнять граждан России к правительству, действия которого власти стран Европы осуждают. По их мнению, россияне должны разделить ответственность за происходящее. Однако в то же время, как сообщается в статье, еще недавно руководство Евросоюза призывало отделять простых жителей РФ от правительства.
«Почему бы не приветствовать [простых россиян] в Европе? Каждый рубль, потраченный в миланских бутиках, истощает ресурсы России», — указано в материале.
Однако в итоге автор приходит к выводу, что европейцы были бы «слишком наивными», если бы не ввели ограничения.
Неясно выражение «завершение конфликта»
Политолог Борис Межуев в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что сейчас неизвестно, что такое «завершение конфликта». Он уточнил, что у России уже есть плохой опыт, который связан с Минскими соглашениями.
«Тогда нам казалось — это завершение конфликта и с нас должны снять санкции. По крайней мере, какую-то часть ограничений, связанные с Донбассом. Однако никто их не снимал. Тем не менее, это психологически запало в сознание, что Евросоюз может назвать завершением конфликта то, что он посчитает нужным. К примеру, не прекращение боевых действий, а мирное соглашение о возвращении территории Украины. В этом смысле, конечно, бессмысленность выражения “завершение конфликта” делает само это заявление весьма ненадежным. Поэтому я бы не делал ставки, что после окончания что-то снимут и так далее», — сказал собеседник издания.
Кроме того, эксперт добавил, что все будет зависеть от политических отношений России и Европы.
«Я думаю, очень многое будет зависеть от позиции Германии. Если Берлин почувствует, что все-таки надо восстанавливать экономические отношения, пусть и не в той полноте, как раньше, тогда это все равно даст какой-то импульс», — считает политолог.
Кто будет категорически «против», а кто «за»
Также Межуев отметил, что категорически против снятия ограничений в отношении российских туристов будут выступать не все страны Европейского союза.
«Я думаю, что в первую очередь — это страны Прибалтики, Польша. Не из стран Евросоюза — Швеция, даже вообще скандинавские страны, за исключением Финляндии, потому что не очень понятно, какую позицию она занимает. Думаю, также Дания, Норвегия, которая хоть и не страна Евросоюза, но страна шенгенского соглашения. Я думаю, что в общем это будут страны севера Европы. Несмотря на то, что с севером у нас конфликт не идет — он больше на юге — но тем не менее ухудшение отношений у нас именно с севером. Возможно, к этим странам присоединится и Германия. Видно, что ее отношение к России сейчас переживает худший период», — сообщил политолог.
По его словам, некоторые другие государства Евросоюза будут пытаться убедить отменить введенные санкции.
«Я допускаю, что южные страны могут занять более либеральную позицию в отношении России. Италия и так ее уже занимает. Я думаю, что также, возможно, Испания, Португалия, Греция. Те страны, которые традиционно не боятся российского присутствия. Здесь, я считаю, будет какое-то лоббирование в случае гипотетического завершения конфликта», — добавил собеседник ВФокусе Mail.