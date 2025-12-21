Эксперт: как можно было избежать ЧП с подростком в Химках

Отвечая на вопрос о профилактике, москвовед признал, что информирование в столичном регионе недостаточно, поскольку люди здесь не чувствуют постоянной опасности. «У нас все мирно, и поэтому люди не ощущают той угрозы, которая может таиться в каких-то предметах, — заключил он. — Здесь есть некоторая разница между тем, как нужно информировать детей, например, на новых территориях, и тем, что происходит у нас в Москве и области. Несмотря на это, осторожность следует проявлять не только к таким предметам, но и к забытым вещам, найденным на улице, потому что диверсионную войну со стороны противника никто не отменял».