Эксперт: как можно было избежать ЧП с подростком в Химках

Сдетонировавший патрон
Взрыв произошел в Банном переулке микрорайона Сходня, входящего в состав городского округа Химки. По словам очевидцев, детонация случилась во дворе одного из жилых домов. Экстренные службы оперативно прибыли на место, оцепив территорию для проведения следственных действий.
Согласно информации от правоохранительных органов, причиной взрыва стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения — регенеративным патроном РП-4 от изолирующего противогаза. Подростки, 12-летний погибший и его 15-летний товарищ, нашли этот патрон в лесополосе неподалеку, так как увлекались диггерством. Такие устройства, предназначенные для поглощения углекислого газа и генерации кислорода, иногда модифицируют «умельцы» для создания зрелищных взрывов. Взрыв произошел внутри рюкзака погибшего, осколки пробили спину и попали в сердце.
В результате детонации погиб 12-летний подросток, он скончался от полученных травм на месте еще до прибытия скорой помощи. Его 15-летний приятель получил ранения лица и был госпитализирован в реанимацию Красногорского медицинского центра имени Рошаля. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, рассказала омбудсмен по правам детей Подмосковья Ксения Мишонова. Кроме того, осколками посекло проходившую мимо 51-летнюю женщину. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), чтобы установить все обстоятельства и возможных виновных.
Угроза, которую не ощущают
Диггер и москвовед Даниил Давыдов в разговоре с ВФокусе Mail объяснил, что в Москве не ведется системных поисков боеприпасов времен Второй мировой войны, как на Донбассе, поскольку угроза здесь считается невысокой. «При обнаружении опасных предметов прохожими, конечно, об этом сообщается полиции. Но какой-то специальной работы нет», — уточнил он.
Давыдов убежден, что подобные трагедии — часто следствие не осознанного увлечения диггерством, а обычного подросткового любопытства. Вспоминая собственное детство, он отметил: «В наше время мы тоже баловались — набирали карбид на стройках и устраивали “бомбочки”, но даже понятия не имели, кто такие диггеры. Сейчас это называют диггерством, но по сути — это та же самая обычная подростковая любознательность и тяга к экспериментам, которая, к сожалению, иногда приводит к тяжелым травмам и даже гибели, когда дети натыкаются на реально опасные предметы».
Вместо запретов эксперт видит выход в перенаправлении энергии подростков, увлеченных экстримом. «Если зацепер или руфер тянутся к риску, нужно направить эту силу в нужное русло, — считает Давыдов. — Например, предложить курсы от МЧС, пожарных или спелеологов. Так подросток может попробовать свои силы и подготовиться к важной профессии».
Отвечая на вопрос о профилактике, москвовед признал, что информирование в столичном регионе недостаточно, поскольку люди здесь не чувствуют постоянной опасности. «У нас все мирно, и поэтому люди не ощущают той угрозы, которая может таиться в каких-то предметах, — заключил он. — Здесь есть некоторая разница между тем, как нужно информировать детей, например, на новых территориях, и тем, что происходит у нас в Москве и области. Несмотря на это, осторожность следует проявлять не только к таким предметам, но и к забытым вещам, найденным на улице, потому что диверсионную войну со стороны противника никто не отменял».