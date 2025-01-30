Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт поделился советами по подготовке к ЕГЭ

Подготовка к ЕГЭ обычно занимает от нескольких месяцев до года. Это связано с большим объемом материала. Тем не менее, репетитор по русскому языку и специалист сервиса «Профи.ру» Евгений Панфилов считает, что успех на экзамене зависит от начального уровня знаний ученика, методов подготовки и целей, которые он ставит перед собой.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аргументы и факты

«Резонно возникает вопрос, что значит “подготовиться к ЕГЭ”. Если необходимо просто сдать экзамен для поступления в вуз на “платное”, то хватит и 40 баллов. Для такого результата долгой подготовки не нужно: в те же два месяца вполне можно уложиться. А если есть желание побороться за “бюджет”, да еще и в топовый университет, то лучше в неспешном режиме начать готовиться с начала 10-го класса. Каждый следующий балл на пути к заветным 80, 90 или 100 будет даваться всё сложнее. Например, “перейти” от стабильных 80 к 90 баллам будет раза в два сложнее, чем от 70 к 80», — объяснил Панфилов, его слова приводят Известия.

По словам специалиста, ключ к успешной подготовке — это правильное управление временем. Важно составить план занятий, установить дедлайны и придерживаться их. Также необходимо активно практиковаться. «Решайте как можно больше тестов и заданий, чтобы привыкнуть к формату экзамена. Это поможет выявить ошибки и доработать слабые места», — добавил он.

Получение обратной связи также играет важную роль. Эксперт советует обращаться к учителям или репетиторам для проверки работ и получения рекомендаций. Полезно обсуждать трудные темы с одноклассниками или друзьями, которые тоже готовятся к ЕГЭ.

Не стоит забывать, что экзамен — это всегда стресс. Поэтому Панфилов подчеркивает важность психологической подготовки. Следует наладить режим сна, научиться контролировать эмоции и практиковать медитацию или дыхательные упражнения. Обсуждение переживаний с близкими и регулярный отдых также помогут справиться с волнением.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов рассказал, что процесс отказа от ЕГЭ в России уже начался. По его мнению, в стране может появиться новый формат оценки знаний.