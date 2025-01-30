Эксперт поделился советами по подготовке к ЕГЭ

«Резонно возникает вопрос, что значит “подготовиться к ЕГЭ”. Если необходимо просто сдать экзамен для поступления в вуз на “платное”, то хватит и 40 баллов. Для такого результата долгой подготовки не нужно: в те же два месяца вполне можно уложиться. А если есть желание побороться за “бюджет”, да еще и в топовый университет, то лучше в неспешном режиме начать готовиться с начала 10-го класса. Каждый следующий балл на пути к заветным 80, 90 или 100 будет даваться всё сложнее. Например, “перейти” от стабильных 80 к 90 баллам будет раза в два сложнее, чем от 70 к 80», — объяснил Панфилов, его слова приводят Известия.
По словам специалиста, ключ к успешной подготовке — это правильное управление временем. Важно составить план занятий, установить дедлайны и придерживаться их. Также необходимо активно практиковаться. «Решайте как можно больше тестов и заданий, чтобы привыкнуть к формату экзамена. Это поможет выявить ошибки и доработать слабые места», — добавил он.
Получение обратной связи также играет важную роль. Эксперт советует обращаться к учителям или репетиторам для проверки работ и получения рекомендаций. Полезно обсуждать трудные темы с одноклассниками или друзьями, которые тоже готовятся к ЕГЭ.
Не стоит забывать, что экзамен — это всегда стресс. Поэтому Панфилов подчеркивает важность психологической подготовки. Следует наладить режим сна, научиться контролировать эмоции и практиковать медитацию или дыхательные упражнения. Обсуждение переживаний с близкими и регулярный отдых также помогут справиться с волнением.