Эксперт поделился советами по подготовке к ЕГЭ

«Резонно возникает вопрос, что значит “подготовиться к ЕГЭ”. Если необходимо просто сдать экзамен для поступления в вуз на “платное”, то хватит и 40 баллов. Для такого результата долгой подготовки не нужно: в те же два месяца вполне можно уложиться. А если есть желание побороться за “бюджет”, да еще и в топовый университет, то лучше в неспешном режиме начать готовиться с начала 10-го класса. Каждый следующий балл на пути к заветным 80, 90 или 100 будет даваться всё сложнее. Например, “перейти” от стабильных 80 к 90 баллам будет раза в два сложнее, чем от 70 к 80», — объяснил Панфилов, его слова приводят Известия.