Эксперт поделилась советами по запросу повышения зарплаты

Она отметила, что этот подход не только помогает подготовиться, но и укрепляет уверенность перед встречей. Для того чтобы разговор был конструктивным, важно с самого начала обозначить свои намерения и цель беседы. Чукина посоветовала быть открытым для обратной связи и вопросов. Она также порекомендовала не отказываться от альтернативных предложений от работодателя, таких как пересмотр зарплаты в будущем или дополнительные дни отпуска вместо повышения.