Эксперт поделилась советами по запросу повышения зарплаты

Важным первым шагом перед встречей с руководителем является анализ рынка труда, чтобы выяснить среднюю зарплату для своей должности в конкретной сфере и регионе. Следующий этап — вспомнить собственные достижения на текущем месте работы, поделились советами эксперта в RT.
«Обозначьте свой вклад в развитие компании, указав на успешные проекты и задачи, которые вы реализовали за прошедший год. Приведите конкретные примеры, которыми сможете подтвердить свою эффективность. Можете описать дополнительные обязанности, которые взяли на себя за последнее время, если такие имеются. Положительные отзывы коллег о вашей работе также подкрепят вашу ценность для команды», — подчеркнула Чукина.
Она отметила, что этот подход не только помогает подготовиться, но и укрепляет уверенность перед встречей. Для того чтобы разговор был конструктивным, важно с самого начала обозначить свои намерения и цель беседы. Чукина посоветовала быть открытым для обратной связи и вопросов. Она также порекомендовала не отказываться от альтернативных предложений от работодателя, таких как пересмотр зарплаты в будущем или дополнительные дни отпуска вместо повышения.
Выбор подходящего момента для обсуждения также играет важную роль. Эксперт считает, что не стоит поднимать вопрос о повышении во время кризисов или в напряженные периоды. Успешное завершение проекта или время формирования бюджета компании — это удачные моменты для разговора о финансовых вопросах. Кроме того, важно удостовериться, что начальник готов к обсуждению.
Чукина акцентировала внимание на том, что беседа должна проходить в спокойном и уверенном тоне. «Разговор о повышении зарплаты ни к чему вас не обяжет, но покажет руководству, что вы цените себя как специалиста и стремитесь к карьерному развитию», — пояснила эксперт.
Ранее россиянам рассказали, как правильно подготовиться к командировке.