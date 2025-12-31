Владимир Зеленский во время визита в США в интервью телеканалу Fox News пообещал, что покинет свой пост после завершения конфликта.
«Да», — сказал глава киевского режима в ответ на утверждение журналиста о том, что конфликт закончится и Зеленский покинет власть.
Он также добавил, что после этого хотел бы «отдохнуть».
«Я не знаю. Правда, не знаю. Отдохнуть? Я хочу отдохнуть!» — сообщил глава киевского режима.
Уходит от ответственности
Политолог Владимир Скачко в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Зеленский после завершения конфликта решил уйти не с поста, а от ответственности. По его словам, глава киевского режима понял, что «ему конец» после истории с попыткой ВСУ атаковать беспилотниками резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.
«Он просто испугался и попытается скрыться, как жаба под корягу. Такое бывает, когда человек понял, что переиграл, не досмотрел, переступил красную линию. В любом случае — он должен за это отвечать. Ему уже все пообещали, что ему “конец”, потому что есть некоторые вещи, которые делать нельзя. И с этим согласился Трамп, премьер Индии Нарендра Моди и другие», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что все заявления Зеленского, сделанные им в ближайшие 2−3 дня, будут направлены на то, чтобы создать информационный шум, который должен отвлечь всех.
Тюрьма либо смерть
По словам политолога, если все-таки Зеленский покинет пост после завершения конфликта, то он может уехать с Украины, но и остаться там. Однако оба варианта для главы киевского режима не закончатся положительно.
«Если останется, то его либо убьют, либо посадят. Третьего ему не дано. Он слишком много знал и слишком много сделал гадостного, поэтому либо смерть, либо пожизненный срок. При этом его могут выпустить за пределы Украины. Это может сделать, к примеру, бывший главнокомандующий ВСУ, действующий посол в Великобритании Валерий Залужный, который, возможно, придет к власти. Вывезти его с Украины могут все, кто захочет и гарантировал ему личную безопасность. Но, я думаю, что таких не будет. Его могут в дороге перехватить. К примеру, везут в Брюссель, а привезли на Валдай», — отметил политолог.
Были шансы остаться у власти
Скачко также подчеркнул, что у Зеленского были шансы остаться у власти на Украине и даже выиграть возможные выборы, но только до истории с попыткой атаки на резиденцию российского лидера.
«Он мог как-то пропетлять между всеми и быть неким результатом консенсуса и компромисса, чтобы сказали: “ладно, этого мы хотя бы знаем”. И тогда Зеленского могли оставить на какое-то время в качестве переходного руководителя. После того, что он сделал, он стал совершенно токсичным. Я считаю, что он бесперспективен. При этом Украина сейчас такая страна, что там возможно все, а значит может быть любой политик, который является символом компромисса. Но, мне кажется, это не Зеленский», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.