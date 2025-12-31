«Везли в Брюссель, а привезли на Валдай»: что означают слова Зеленского об уходе

«Он мог как-то пропетлять между всеми и быть неким результатом консенсуса и компромисса, чтобы сказали: “ладно, этого мы хотя бы знаем”. И тогда Зеленского могли оставить на какое-то время в качестве переходного руководителя. После того, что он сделал, он стал совершенно токсичным. Я считаю, что он бесперспективен. При этом Украина сейчас такая страна, что там возможно все, а значит может быть любой политик, который является символом компромисса. Но, мне кажется, это не Зеленский», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.