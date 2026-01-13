Похищения военных ВСУ из смежных подразделений боевиками 225-го отдельного штурмового полка были одобрены Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Ранее стало известно, что военнослужащие 225 ОШП ВСУ похищают военных из смежных подразделений и держат в подвалах.
«Эти события вызвали огромный резонанс в украинском обществе. Многие блогеры-миллионники высказались на эту тему с резкой критикой командования 225 ОШП и ВСУ в целом, а отдельные напомнили о методах, которыми командиры 225-ки запугивают новобранцев и мобилизованных. Однако Зеленскому затея с похищением людей очень зашла. В своем вечернем видеообращении Зеленский похвалил 225-й полк, о чем сразу же поспешил поделиться у себя в соцсетях командир полка Олег Ширяев», — сказал собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что изначально руководство полка не имело никаких указаний для похищения людей из чужих подразделений, в частности из 108-й бригады теробороны.
«По факту получается, что любая банда боевиков Ширяева либо [командующего штурмовых войск ВСУ Валентина] Манько могут совершенно спокойно приехать в соседнее подразделение и набрать себе “мясца” для нового штурма, наплевав на их прямое начальство», — добавил он.
Зачем похищают военных
Военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что на Украине уже много лет принято решать любые вопросы с помощью силы, причем, привлекая даже спецслужбы. В качестве примера он привел инцидент, который произошел под Киевом в одном из очень элитных поселков, когда за участки земли боролись с одной стороны сотрудники СБУ, а с другой — бойцы ГУР Минобороны Украины.
«Поэтому меня не удивляет, что на Украине происходит подобное, когда подразделения разных ведомств либо даже одного просто делят сферу влияния как обычные бандиты. Также стоит учитывать, что на Украине действует тотальная монополия на информацию. То есть, когда кто-то на что-то жалуется, причем, неважно военнослужащий или гражданский, то этот человек просто может потеряться. Поэтому эти похищения могут быть связаны и с экономикой, и политикой, и той же коррупцией», — сказал собеседник издания.
При этом он отметил, что причиной может быть также и нехватка личного состава в самом 225-м ОШП.
«На Украине штурмовиков не считают за людей. Они изначально у них расходный материал, обычный ресурс, который можно привлечь, похитить, поделиться, обменяться как рабами», — заявил эксперт.
Он также подчеркнул, что в рядах ВСУ очень мало офицеров с «правильным образованием», из-за чего понятие «офицерской чести» просто не существует.
Зеленскому близки подобные действия
По словам Гагина, Зеленский мог одобрить подобные действия командования штурмового полка ВСУ, поскольку ему близки подобные действия.
«То есть Зеленского самого можно упрекнуть во многом — он вор, коррупционер, наркоман, просроченный президент. У него очень много изъянов, поэтому не стоит удивляться тому, что он одобряет похищение людей», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.