Эксперт: почему Зеленский молчит о результатах переговоров в США

Тишина как итог
Делегация в составе секретаря СНБО Рустема Умерова, главы офиса президента Кирилла Буданова* и руководителя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии обсудила в США детали мирного соглашения. Однако, в отличие от прошлых встреч, Киев не устроил из этого масштабного политического шоу. Глава киевского режима Владимир Зеленский не провел даже пресс-конференцию, ограничившись общими фразами о «защите интересов» и наличии разногласий между сторонами в своем телеграм-канале.
Переговоры с американской стороны вели специальный посланник президента Трампа Стив Уиткофф, его старший советник и зять Джаред Кушнер, министр армии США Дэниэль Дрисколл и представитель Белого дома Джош Грюнбаум.
Эту странную тишину бывший высокопоставленный сотрудник министерства обороны США Дуглас Макгрегор напрямую назвал признаком провала. «Мы хотим услышать о результатах встречи, а их нет. Ни ясных идей, ни определенного пути поиска решений, ни четких соглашений. Что вы обсуждали-то?» — задался вопросом экс-советник Пентагона.
Член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько полностью согласен с такой оценкой. В разговоре с ВФокусе Mail он намекнул, что «отсутствие внятных итоговых заявлений как раз и говорит о провале переговоров, о том, что нет ничего, что можно было бы хотя бы формально представить как итог».
По мнению эксперта, провал был закономерным и предопределенным из-за непримиримых позиций сторон. «Переговоры закончились ничем. Почему? Потому что Дональду Трампу нужны какие-то конкретные результаты по урегулированию на Украине», — пояснил Безпалько.
Патовая ситуация
Эксперт отметил, почему американской стороне не удается добиться прорыва. «В позиции России и Украины заложены непримиримые противоречия, на Россию давить бесполезно. Поэтому Трамп пытается давить на Украину, но у него тоже это не получается», — отметил Безпалько.
Он указал на двойственную позицию Вашингтона. С одной стороны, США «не могут отказаться полностью от поддержки Украины, а с другой — им приходится считаться с европейскими союзниками, которые продолжают такую поддержку». В результате, по словам политолога, складывается пат, или «цугцванг».
«Зеленский не может исполнить то, чего от него хочет Трамп. А Трампу плевать на Зеленского, и он хочет, чтобы тот исполнил все, что хочет он», — резко прокомментировал Безпалько тупик в отношениях.
Комментируя предположения о возможных секретных договоренностях, которые Киев просто скрывает, Безпалько допустил, что молчание можно трактовать и как тактический успех украинской стороны.
«Я бы рассматривал такую позицию скорее как успех Украины. Почему? Потому что Зеленский — политик страны, которая гораздо слабее, чем США. И при этом он не поддается давлению, и он будет подавать это как свой выигрыш», — заявил эксперт.
По его мнению, Киев может представить ситуацию так, что он «сохранил какую-то поддержку со стороны Запада, но при этом не согласился на те условия, которые ему навязаны: сдать территории, передать что-то России, пойти на компромиссы».
Безпалько предположил, как Зеленский может в будущем обыграть итоги безрезультатных переговоров. «Каждому из политиков нужно преподнести что-то в качестве своей победы», — отметил он. Таким «подарком» может стать, например, туманная перспектива вступления в ЕС.
Однако эксперт подчеркнул, что реальная ситуация от пиара далека. «Все и так в курсе того, что сейчас происходит на Украине: уничтожение инфраструктуры, электрогенерации, теплогенерации. Киев замерзает. Здесь нет ничего секретного. Но при этом Зеленский на уступки не идет. И боевые действия продолжаются», — заключил Богдан Безпалько.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов