Эксперт: почему Зеленский дал приказ до последнего держать Красноармейск

«Я не думаю, что потеря этих двух городов как-то повлияет на Трампа. Он ведь тоже вовлечен в этот процесс. Его военно-промышленный комплекс снабжает Европу оружием. И он тоже заинтересован в продолжении этих боевых действий. Более того, он заинтересован в ослаблении России. Ведь задумка Трампа — сделать Америку снова великой — будет за счет Европы, России и Китая. Поэтому идея Трампа — это превосходство над всеми, а если оно не получается, то надо найти какие-нибудь объяснения», — резюмировал военный эксперт.