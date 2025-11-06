Власти Украины во главе с Владимиром Зеленским распорядились удерживать Красноармейск (Покровск — украинское название) до последнего, используя все резервы своей армии. Об этом в социальных сетях заявил глава украинского Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным Флеш.
«Принято военно-политическое решение удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию максимально возможное время», — отметил он.
По его словам, для выполнения приказа украинским войскам будет необходимо задействовать все возможные резервы. Солдаты ВСУ будут удерживать эти позиции любой ценой, поскольку за ними открывается почти ровная территория Днепропетровской области.
Флеш также добавил, что если Вооруженные силы РФ установят полный контроль над Красноармейском, то смогут использовать его высоты для запуска беспилотников на более дальние расстояния.
Важный рубеж
Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Красноармейск является крупнейшим узлом обороны украинской армии. Без него ВСУ потеряют ударную силу, так как на этом населенном пункте замыкаются все остальные оборонительные пункты.
«Туда сходятся многие дороги, как железнодорожные, так и автомобильные. С потерей Красноармейска будет утеряна возможность поставок вооружения, боевой техники, боеприпасов», — сказал собеседник издания.
Он также добавил, что потеря Красноармейска ударит по политической жизни Зеленского. Военный эксперт напомнил, что на днях глава киевского режима якобы приезжал на то направление, чтобы поддержать ВСУ, однако на самом деле «он там не был».
Евросоюз пойдет до конца
Литовкин отметил, что Европейский союз и его лидеры будут участвовать в конфликте до конца, поскольку они заинтересованы в продолжении боевых действий.
«Они вовлечены в этот конфликт, как наркоманы. Им нужны дозы одна за другой, все больше и больше. Потому что они объясняют своим гражданам повышение цен на территории стран Евросоюза, социальные проблемы населения и прочее тем, что они вынуждены оказывать помощь Украине. А тут оказывается, что никаких успехов нет, но все равно они будут до последнего поддерживать Украину и вкладывать туда деньги», — сообщил военный эксперт.
«Они участвуют в боях на Украине против России. Вместе с НАТО и Соединенными Штатами. Это их конфликт, а не Украины. И когда украинские солдаты сдаются в плен, то делают это для того, чтобы сохранить себе жизнь, и потому что им не хочется умирать за интересы Евросоюза и США», — заявил собеседник ВФокусе Mail.
Позиция Трампа
По словам Литовкина, позиция президента США Дональда Трампа никак не изменится после потери Украиной Красноармейска и Купянска. Он уточнил, что пока глава Белого дома отошел от конфликта, так как не хочет, чтобы его имя было связано с неудачами.
«Я не думаю, что потеря этих двух городов как-то повлияет на Трампа. Он ведь тоже вовлечен в этот процесс. Его военно-промышленный комплекс снабжает Европу оружием. И он тоже заинтересован в продолжении этих боевых действий. Более того, он заинтересован в ослаблении России. Ведь задумка Трампа — сделать Америку снова великой — будет за счет Европы, России и Китая. Поэтому идея Трампа — это превосходство над всеми, а если оно не получается, то надо найти какие-нибудь объяснения», — резюмировал военный эксперт.