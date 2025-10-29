Эксперт: почему Запад больше не поставляет танки Украине

Украинские танковые батальоны очень низко обеспечены бронетехникой, несмотря на поставки со стороны Запада и значительные военные траты. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine со ссылкой на украинские источники.
Отмечается, что танковые батальоны страдают от крайне низкой обеспеченности бронетехникой. По словам источников журнала, это связано и с большими потерями, и с трудностями в обслуживании техники.
Украинский специалист по бронетанковой технике Николай Саламаха сообщил журналу, что танков у Вооруженных сил Украины осталось около 20 процентов. По его словам, сейчас лишь треть, а в некоторых случаях даже пятая часть танков считаются боеготовыми.
«Они посылают танки вперед лишь для того, чтобы продемонстрировать пехоте, что у нее есть поддержка, — и как раз в таких операциях мы их и теряем», — отметил он.
Почти все танки уничтожили
Военный эксперт, бывший танкист Борис Джерелиевский в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что почти все танки, которые были поставлены Украине, уничтожили еще два года назад во время попытки контрнаступления ВСУ.
«Скорее всего, у украинской армии действительно осталось мало танков. Потому что той бронетехники, которую поставили западные спонсоры, Украина утратила во время летнего наступления 2023 года. А те потери, которые они понесли, им так и не сумели возместить в полной мере, хотя были и другие поставки. Кроме того, достаточно широко использовалась бронетехника во время вторжения ВСУ в Курскую область. Там тоже очень много ее сожгли, в том числе, используя новейшие технологии — дроны на оптоволокне “Князь Вандал Новгородский”. В итоге украинские войска понесли очень тяжелые потери в бронетехнике», — сказал собеседник издания.
Запад не в силах восполнить потери
Военный эксперт отметил, что Европа сейчас не может возместить Киеву потери в бронетехнике, поскольку у нее сейчас производство на низком уровне. При этом он также добавил, что США имеют большой парк танков, однако и они не будут их поставлять ВСУ.
«Производство бронетехники в Европе сейчас очень невелико. Фактически новые танки мало где делают. В Великобритании уже прекращен выпуск своих танков, в Германии гипотетически возможен выпуск новых, но они пока занимаются модернизацией старых. Соединенные Штаты имеют достаточно большой парк старых танков, которые в принципе можно было бы модернизировать и передавать Украине, но они этим не занимаются. Во-первых, американцы получили все, что им было интересно относительно “Абрамсов”. Сейчас они анонсировали амбициозную программу по модернизации своих основных боевых танков на основе того опыта, который был получен на Украине. Собственно говоря, поэтому большого количества танков они получить не могут», — подчеркнул Джерелиевский.
Уничтожают дронами
Военный эксперт подчеркнул, что главной угрозой для танков Вооруженных сил Украины сейчас являются различные беспилотники российской армии.
«Cитуация такова, что начинающееся наше доминирование в малом воздухе, просто не оставляет им шансов. В настоящее время главный враг танков — дроны. Это и “Ланцеты”, и различные FPV-дроны, и многие другие. Кроме того, еще используются противотанковые ракетные комплексы. Но все же главная угроза — это дроны», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.