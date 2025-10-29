«Скорее всего, у украинской армии действительно осталось мало танков. Потому что той бронетехники, которую поставили западные спонсоры, Украина утратила во время летнего наступления 2023 года. А те потери, которые они понесли, им так и не сумели возместить в полной мере, хотя были и другие поставки. Кроме того, достаточно широко использовалась бронетехника во время вторжения ВСУ в Курскую область. Там тоже очень много ее сожгли, в том числе, используя новейшие технологии — дроны на оптоволокне “Князь Вандал Новгородский”. В итоге украинские войска понесли очень тяжелые потери в бронетехнике», — сказал собеседник издания.