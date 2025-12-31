Эксперт: кто может стоять за запретами для россиян на поездки в Грузию

Риски для туристов
Секция интересов России в Грузии предупредила об учащении случаев отказа во въезде для граждан РФ по формальному признаку — месту рождения, указанному в паспорте. Под особое внимание пограничников все чаще попадают те, кто родился на территориях, которые Тбилиси не признает российскими: в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии.
Дипломаты советуют россиянам, особенно связанным с новыми территориями, трижды проверить документы и рассмотреть альтернативные направления для отпуска, чтобы избежать неожиданных отказов и финансовых потерь.
Случаи разворота на границе уже происходят. Так, перед Новым годом с рейса Москва — Батуми были сняты и депортированы шесть пассажиров, в чьих паспортах была указана прописка в Луганске и Крыму. В октябре двум жителям Севастополя пожизненно запретили въезд из-за российских документов, выданных в Херсонской области. Как отмечает отраслевое издание «Турдом», проблемы возникают даже у тех, кто получил загранпаспорт в другом регионе России, но имеет крымскую регистрацию.
Мягкий ответ
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев выразил мнение, что заявление о рисках для россиян в Грузии могло быть сделано по просьбе украинской стороны. «Я бы не исключал, что их об этом попросили украинцы», — заявил эксперт.
«Что касается тех, кто родился в Абхазии, Южной Осетии, я бы предположил, что в отношении них это скорее обычная практика», — добавил он. Силаев отметил, что точной статистики по числу пострадавших нет.
Те, кто находится под давлением со стороны властей Украины, они и так стараются в Грузию не ездить, потому что у грузинских властей очень тесные связи с Киевом, Западом, Евросоюзом, Соединенными Штатами. Понятно, что лучше не ездить, если у вас могут быть какие-то проблемы по этой линии.
По мнению политолога, предупреждение российских дипломатов само по себе является ответной мерой. «Когда это озвучивают публично, вслух, это заставляет многих людей серьезно задуматься, стоит ли им проводить там отпуск», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что это предупреждение адресовано не Грузии, а российским гражданам, и носит мягкий характер. «Речь идет не о послании “европейской Грузии”. Это не жесткий, а именно мягкий сигнал, обращенный прежде всего к нашим гражданам, хотя в адрес Тбилиси он также направлен, но в очень сдержанной форме», — подытожил Силаев.