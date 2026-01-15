Эксперт: почему за визовым запретом США для россиян стоит миграционная доктрина Трампа

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) полагают, что, даже если бы ограничения коснулись туристических виз, это не повлияло бы на жизнь россиян, поскольку массового турпотока в США давно не существует, а сам процесс оформления документов больше напоминает квест. Там напомнили, что россиянам и так приходится ездить за визами в другие страны, например в Казахстан, так как американские консульские услуги не оказываются на территории России с 2021 года.