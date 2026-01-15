Эксперт: почему за визовым запретом США для россиян стоит миграционная доктрина Трампа

Визабан для россиян
С 21 января Государственный департамент США вводит мораторий на выдачу иммиграционных виз для жителей России и 74 других стран. Ограничение, срок действия которого не определен, распространяется, в частности, на Иран, Ирак, Египет, Бразилию, Афганистан, Таиланд, Нигерию, Сомали и Йемен. Согласно служебной записке внешнеполитического ведомства, с которой ознакомился Fox News, это связано с аудитом проверочных процедур для фильтрации кандидатов, способных «стать обузой для общества». Изначально телеканал опубликовал новость, в которой говорилось о запрете выдачи всех виз, однако позже статья была отредактирована.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) полагают, что, даже если бы ограничения коснулись туристических виз, это не повлияло бы на жизнь россиян, поскольку массового турпотока в США давно не существует, а сам процесс оформления документов больше напоминает квест. Там напомнили, что россиянам и так приходится ездить за визами в другие страны, например в Казахстан, так как американские консульские услуги не оказываются на территории России с 2021 года.
Ничего личного
Политический аналитик, руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский призвал не рассматривать этот шаг как целенаправленную санкцию против Москвы.
Это не целевая мера против России — она просто оказалась в общем списке. Речь именно о новом комплексном подходе США к миграционной политике в целом и в первую очередь — к легальному въезду в страну.
Он напомнил, что первый «визабан» для ряда стран администрация Трампа объявила еще в декабре 2025 года и нынешнее решение — логичное расширение этой практики. «Это то, что Дональд Трамп обещал еще раз своим избирателям в 2024 году. Его основная задача — сделать так, чтобы в США приезжало как можно меньше людей из разных стран», — пояснил Дубравский.
По его словам, это часть общего курса Вашингтона на изоляционизм и ужесточение миграционного контроля, который наблюдался и раньше.
Американцы всегда так относились к приезжим. Тут просто особенность в том, что республиканские и демократические администрации чуть по-разному на это смотрят. Республиканцы, как мы видим, относятся к этому жестче.
Эксперт объясняет введение ограничений именно сейчас сочетанием административных и политических факторов. «Подготовка документов велась заранее, — отмечает Дубравский. — Мы уже наблюдали первый этап в декабре, когда визовые запреты коснулись ряда государств. Это последовательный курс».
Политолог также указывает на внутренний контекст США, где проблема нелегальной миграции обострилась в начале января после смерти Рене Николь Гуд. 7 января в Миннеаполисе агенты иммиграционной службы (ICE) застрелили гражданку США, которая находилась в автомобиле. Инцидент произошел во время рейда по задержанию нелегальных мигрантов. По заявлению министра внутренней безопасности Кристи Ноем, женщина предприняла попытку задавить сотрудников службы своим автомобилем, в связи с чем один из агентов был вынужден открыть огонь в целях самообороны, чтобы защитить себя и других. После этого во многих городах Америки прошли митинги.
По мнению Дубравского, администрация президента США Дональда Трампа, не имея достаточной поддержки в конгрессе для законодательных реформ, использует исполнительные указы, чтобы устранить «лазейки» в системе. «Демократы, безусловно, будут разыгрывать эту карту, как это происходило и в первый срок Трампа», — прогнозирует аналитик.